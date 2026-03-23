Tarde lírica en el Museo Ruso de Málaga este jueves

La Colección del Museo Ruso en Málaga sigue celebrando su décimo primer aniversario. Este jueves, a partir de las 18.30 horas, acogerá un concierto de la soprano Diana Ambartsumian, solista principal de la Ópera Nacional de Armenia, acompañada al piano por Larisa Tedtoeva. Ambas, convocadas por la Fundación de Amigos del Museo Ruso, desgranarán un repertorio de obras maestras de compositores rusos. La entrada es gratuita hasta completar aforo, previa recogida de entradas en recepción a partir de las 16.00 horas (máximo 2 por persona).

En el recital se interpretarán las piezas 'Fue en los albores de la primavera' (Piotr Chaikovski, con textode A.K. Tolstói), 'Escena de la Carta' (del Acto I de 'Eugenio Onegin', de Serguéi Rachmáninov) y 'La Lila' (también de Rachmáninov, con texto de E. Beketova).

Noticias relacionadas

Diana Ambartsumian se graduó con honores del Conservatorio Estatal Chaikovski de Moscú y, según la crítica, cautiva al público con su rica y aterciopelada voz de soprano lírica, su excepcional musicalidad y su talento dramático. Debutó con éxito en el Teatro Nacional Académico de Ópera y Ballet A. Spendiaryan de Armenia como Micaela en 'Carmen' de Bizet y en el Teatro del Hermitage en 2023, interpretando el papel de Zemfira en la ópera 'Aleko', de Rachmaninov. Diana ha obtenido numerosos galardones, entre ellos el Primer Premio y el Premio Especial a la Mejor Interpretación de un Aria de un Compositor Extranjero en el Concurso Internacional de Jóvenes Cantantes de Ópera de Moscú.