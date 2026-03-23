El Teatro Cánovas dedica un ciclo monográfico a la creadora malagueña Alessandra García

El Teatro Cánovas, espacio dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acoge del 24 al 27 de marzo un ciclo monográfico dedicado a la creadora escénica malagueña, Alessandra García, "una de las voces más singulares del panorama contemporáneo".

La programación incluye un recorrido por "cuatro de sus trabajos más representativos", en concreto, 'OÚ', 'Voy en, voy', 'Los idiomas' y 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro'. Como antesala, este fin de semana ha tenido el taller 'Hacer oú', celebrado los días 19 y 21 de marzo como antesala participativa al ciclo.

Al hilo, a lo largo de cuatro jornadas, el ciclo programado en el espacio de la Plaza de El Ejido invita a sumergirse en este universo creativo que desborda los márgenes convencionales del teatro. La obra de García se caracteriza por una "exploración constante de la identidad, la memoria y los límites del lenguaje escénico", situándose en un territorio híbrido "donde confluyen dramaturgia, 'performance' y poesía".

Así, la programación se inaugura el martes, 24 de marzo, a las 19.00 horas con 'OÚ', una propuesta de carácter documental e itinerante desarrollada en colaboración con el colectivo UMAescena. Concebida como espectáculo de calle, la pieza activa distintos espacios y establece una relación directa entre intérpretes y público desde lo colectivo y lo experiencial. El dispositivo escénico recrea la histórica Manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Andalucía, en la que la ciudadanía reclamó la autonomía andaluza. Esta propuesta se completaba con un taller desarrollado previamente de creación colectiva que culminará en la representación del martes.

Al día siguiente, el 25 de marzo a las 20.00 horas, tendrá lugar 'Voy en, voy', un 'work in progress' en formato de conferencia escénica que muestra por primera vez el proceso creativo de su próximo espectáculo. La pieza propone una reflexión sobre el teatro dentro del propio teatro, abordando el presente de la dramaturgia contemporánea "desde una estructura abierta y en constante construcción".

El ciclo continúa el jueves, 26 de marzo, a las 20.00 horas, en Sala A, con 'Los idiomas', una 'performance' centrada en la investigación del lenguaje y sus límites. A través de un juego de acentos, registros y sonoridades, la obra cuestiona los estándares lingüísticos y plantea el idioma como herramienta política, "explorando sus fisuras, su capacidad expresiva y su potencial como espacio de fricción y encuentro".

La programación se clausura el viernes, 27 de marzo, a las 20.00 horas, también en Sala A, con 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro', una de las piezas más emblemáticas de la trayectoria de la artista. Reconocida con el Premio El Ojo Crítico de RNE y el Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación, la obra convierte el cuerpo en movimiento en eje central de una escritura escénica marcada por la resistencia, el agotamiento y la persistencia. A través de esta propuesta, García construye "una radiografía contemporánea que combina humor y pensamiento crítico en torno a cuestiones como el capitalismo, la cultura o la identidad".

En suma, este ciclo supone no solo un reconocimiento a la trayectoria de Alessandra García, sino también una oportunidad para el público de acercarse a una práctica artística que entiende el teatro como espacio "de pensamiento, riesgo y experimentación".

Promociones y abonos

Por su parte, el teatro ha habilitado una promoción especial para asistir a las funciones de 'Los idiomas' y 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro'. El precio general es de 20 euros, aplicándose un descuento del 50 por ciento al adquirir entradas para ambos espectáculos. Esta promoción es aplicable exclusivamente al adquirir las entradas en taquilla. Por su parte, 'Voy en, voy' tiene un precio general de ocho euros, con la promoción especial pack Z, comprando más de una entrada el precio sería de seis euros.

Asimismo, el espacio mantiene activo el Abono Cánovas, con un coste de cien euros, que permite la adquisición de diez entradas a un precio de diez euros cada una. Este abono puede comprarse 'online' sin gastos de gestión, es de uso compartido y flexible --válido tanto para uno como para varios espectáculos--, siempre sujeto a disponibilidad.

Por otra parte, durante esta semana se clausura la instalación exodramática 'Anatomía de una profesión desconocida'. La propuesta expositiva forma parte de la investigación sobre la contracultura que la Compañía Miquel Barcelona desarrolla desde hace dos años y presenta una muestra de cuerpos de profesionales de las artes escénicas "que exponen y explican sus heridas". En contexto, la instalación aborda temas como el género, la sobreexposición, las prácticas violentas y distintos momentos vitales y profesionales inscritos en la memoria de los cuerpos escénicos. De este modo, cuerpos migrados, heridos, marcados, cambiantes, desplazados, vulnerables o precarizados, "conforman un elogio a la memoria profesional de quienes dan vida a las artes escénicas".