Veličković: la guerra de los cuerpos en el MEET Málaga

Hay arte para masajear los sentidos y otro para provocarlos. A esta última categoría pertenecen las creaciones de Vladimir Veličković (Belgrado, 1935-París, 2019), confrontaciones violentas que se inspiraban en las crónicas negra de Goya, el gestualismo crudo de la Europa de posguerra, la torsión de Bacon, los experimentos fotográficos de Muybridge y, sobre todo, en esos Balcanes en los que nació marcados por la guerra eterna y el conflicto interior. Hoy, Málaga Espacio Expositivo Tabacalera (MEET) acoge una selecta retrospectiva de su obra, sesenta piezas de obra gráfica bajo el revelador título 'Huida, vértigo y caída'.

«El éxito consiste en hacer un trabajo que nadie más necesita, salvo yo y un número muy reducido de personas. Para mí, eso representa toda mi vida», dijo en una ocasión. Arquitecto de formación, pintor por convicción, Veličković elaboró con sus lápices y pinceles "una reflexión existencial y una mirada hacia la humanidad, reflejo del triunfo de los bajos instintos y la incapacidad de la razón para evitar el desastre", en palabras de Carlos Ferrer, comisario de la muestra temporal. Y lo desarrolló a través de escenas violentas con cuerpos en perpetuo movimiento, una obsesión ésta que venía impresa en los genes del artista serbio: su padre era médico y el pequeño Vladimir creció entre libros de Anatomía.

Piezas que componen la temporal del serbio en el MEET / Álex Zea

La guerra fue otra de las grandes influencias en el corpus artístico del creador, cuya carrera estuvo marcada por la experiencia en la infancia de ver su ciudad natal "bombardeada y masacrada por los nazis", resaltó Ferrer en la presentación de la exposición del MEET. Un conflicto que pasó a ser parte del paisaje interior, psicológico, de los nacidos bajo aquellas visiones.

Dibujo

La obra gráfica no es menor precisamente en el conjunto artístico de Veličković: para el serbio el dibujo técnico no era un mero antecedente de la pintura, sino una herramienta esencial; de hecho, a través de su Fundación, creada en su nombre, impulsó a jóvenes artistas de su país, otorgando premios de dibujo como medio para cultivar a las futuras generaciones.

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'Huida, vértigo y caída', que se nutre de fondos de una colección particular, se organiza en series temáticas, dedicadas a oradores, nacimientos, crucifixiones y estudios del cuerpo humano en movimiento, ya sea en carrera, salto, huida o caída.