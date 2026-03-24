'Empoderamiento de las mujeres en la Economía Azul Atlántica', unas jornadas de conferencias en La Térmica

Málaga acogerá un encuentro internacional dedicado a visibilizar el papel de las mujeres en la Economía Azul, un encuentro donde se analizarán los retos y oportunidades de los sectores vinculados al mar. La conferencia será los días 25 y 26 de marzo, en La Térmica, y reunirá a expertas procedentes del ámbito científico, empresarial, institucional y deportivo en una agenda que combina ponencias, mesas redondas, talleres y actividades de networking.

El evento arrancará con una bienvenida institucional seguida de la presentación del libro ‘Las Campeonas del Océano ganan’. Posteriormente, la surfista de élite Sarah Almagro, recientemente galardonada el premio 'Profeta en tu tierra' de la Diputación de Málaga ofrecerá la conferencia inaugural titulada ‘Superar límites: la mentalidad de una surfista de élite’, donde compartirá su experiencia personal de superación y liderazgo.

Uno de los ejes centrales del encuentro será el análisis del papel de las mujeres en los sectores marítimos y oceánicos. El primer panel abordará el proyecto europeo WIN-BIG (Women in the Blue Economy), centrado en promover la igualdad de género en la Economía Azul del área atlántica. En estas jornadas, especialistas de diversas universidades presentarán datos y análisis sobre la situación actual del sector, incluyendo estudios sobre la participación femenina en la Economía Azul en España, las brechas de género existentes y los indicadores sectoriales que permiten evaluar su evolución.

"Comunicar el mar en la era digital"

La segunda mesa redonda explorará los desafíos de comunicar el mar en la era digital, con intervenciones centradas en la divulgación científica, el uso de redes sociales para acercar la ciencia a la sociedad y el papel de la comunicación en la transferencia de conocimiento. Entre los temas destacados también se encuentran la promoción de vocaciones científicas entre las nuevas generaciones, la visibilidad de las mujeres oceanógrafas y los retos de transformar datos científicos en narrativas accesibles para el público.

El deporte, una nueva forma de vivir el mar

El tercer panel analizará la relación entre deporte, turismo y sostenibilidad, mostrando cómo diferentes iniciativas empresariales y proyectos sociales están redefiniendo la manera de interactuar con el entorno marino. Las ponentes compartirán experiencias sobre innovación en turismo náutico, emprendimiento vinculado al surf, sostenibilidad en clubes náuticos y el crecimiento del sector de los cruceros.

La jornada continuará con un panel dedicado a la cooperación y las redes internacionales en la Economía Azul, donde se presentarán iniciativas relacionadas con economía circular, innovación tecnológica y nuevos modelos de colaboración entre instituciones, empresas y centros de investigación. Entre los proyectos destacados se encuentra RECONNECT, centrado en el aprovechamiento circular de las algas, así como programas europeos orientados a fortalecer el ecosistema de innovación azul.

Gastronomía del mar y networking

El programa incluirá también un show cooking a cargo del chef con estrella Michelin Diego Gallego, que pondrá en valor los productos del mar desde una perspectiva gastronómica e innovadora, seguido de un espacio de networking entre participantes.

Laboratorios de emprendimiento y estreno documental

La segunda jornada estará dedicada a actividades prácticas, con dos laboratorios formativos centrados en el emprendimiento en la Economía Azul y en la economía circular de base biológica vinculada al mar. Además, los asistentes podrán degustar un plato elaborado ex profeso a base de algas.

El encuentro culminará con el estreno del episodio europeo del documental ‘Women from the Sea’, una producción que visibiliza el trabajo y la trayectoria de mujeres vinculadas al océano, seguido de un espacio final de networking y música.

Un encuentro para impulsar el futuro azul

En palabras de la organización, la conferencia busca fomentar el intercambio de conocimiento, impulsar la innovación y fortalecer las redes internacionales que promueven un sector marítimo más inclusivo, sostenible y competitivo, situando el talento femenino como motor clave para el desarrollo de la Economía Azul.