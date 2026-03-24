Música
El 'Réquiem' de Fauré sonará en la Catedral de Málaga
La Joven Orquesta Provincial y la Coral Santa María de la Victoria darán paso a la Semana Santa en el templo mayor este viernes
La Opinión
La Catedral de Málaga dará apertura a la Semana Santa con un concierto en el templo el Viernes de Dolores, patrocinado por la Diputación Provincial. En esta ocasión, será el viernes 27 de marzo a las 19.30 horas con entrada libre hasta completar aforo. Un año más, los encargados de llevar a cabo el recital serán la Joven Orquesta Provincial de Málaga y la Coral Santa María de la Victoria, todos bajo la dirección musical del director malagueño Juan Paulo Gómez. En esta ocasión contarán con las voces solistas de la soprano María del Carmen Vicente Téllez y del barítono Iván Villa Domínguez, destacando igualmente la dirección y preparación del coro a cargo de José Eugenio Vicente Téllez.
Para el concierto de esta temporada se ha elegido como obra religiosa el más que célebre Réquiem en re menor, Op. 48 del compositor francés Gabriel Fauré. Escrita entre 1886 y 1888, tuvo su estreno el 16 de enero de este segundo año en la Iglesia de la Madeleine de París. Tanto el año de inicio de la obra como el de finalización estuvieron marcados por los fallecimientos de su padre y de su madre, respectivamente.
De los tres arreglos que hay de la obra, se interpretará el tercero de ellos, el cual contiene una mayor instrumentación, es el que se interpreta más asiduamente y del que se piensa que fue realizado por un alumno de Fauré.
El recital de la Catedral comenzará con otra obra del mismo autor escrita durante los años de composición del Réquiem: la Pavana en fa sostenido menor, Op. 50 en su versión para coro y orquesta, escrita en 1886 originalmente sólo para orquesta para incluir después una parte coral y con el deseo de que fuera coreografiada.
- Málaga abre a los vecinos el rediseño del paseo marítimo de El Palo antes de su gran reforma
- El alcalde acepta visitar las obras del AVE en Álora junto a Puente
- Horario confirmado del Málaga CF - UD Las Palmas en La Rosaleda
- Ibon Navarro, tras la derrota del Unicaja con el Tenerife: 'Hemos llegado blandos, sin colmillo
- Así está la clasificación de Segunda División en la jornada 31: El Málaga CF roza el ascenso directo
- El Málaga CF busca sustituto para Dotor tras su lesión: pocas opciones en el centro del campo
- ¿Qué tiempo hará esta Semana Santa en Málaga? La predicción de la Aemet
- El parque natural de Málaga con rocas del Jurásico y lagos subterráneos donde ver águilas y zorros