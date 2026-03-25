La Económica analiza la colección artística de la Diputación en un libro

La Diputación de Málaga y la Sociedad Económica de Amigos del País editan el libro 'Cuatro miradas sobre la colección artística de la Diputación de Málaga', que reúne los textos del ciclo de conferencias del mismo título celebrado en el mes de septiembre de 2024, que se desarrolló en paralelo con la exposición 'El retrato en los siglos XIX y XX en la colección artística de la Diputación de Málaga'.

El vicepresidente de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, presentó ayer el libro junto a José María Ruiz Povedano, presidente de la SEAP e historiador, y la catedrática de historia de Arte de la Universidad de Málaga Rosario Camacho.

Tanto el ciclo de conferencias y la exposición como la publicación de este libro tienen el doble propósito de dar visibilidad a este fondo artístico, al tiempo que acerca a los malagueños al aprendizaje de los lenguajes y estéticas de la contemporaneidad y, a la vez, a conocer a los principales creadores de la pintura y la escultura malagueña. «El objetivo es difundir el rico, amplio y relevante patrimonio artístico de la Diputación», explicó Mestanza.

El ciclo de conferencias contó con cuatro profesionales especialistas de la historia, el arte y la comunicación cultural, quienes vienen trabajando e investigando el patrimonio histórico y artístico malagueño, incluido el de la Diputación: los profesores de historia de Arte de la Universidad Malagueña, el catedrático Juan Antonio Sánchez López y la profesora titular Belén Ruiz Garrido, el periodista y crítico de arte Guillermo Busutil, y la historiadora Lucía Reigal Fernández, bibliotecaria de la Sociedad Económica de Amigos del País.

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Estas conferencias, desde disciplinas y metodologías bien diferentes, pero complementarias, ayudaron a conocer cómo evolucionó la creación artística y cultural de Málaga, y al mismo tiempo su enfoque y análisis didáctico ayudó a interpretar, a leer y entender la obra de arte y su significación. Ahora, aquellas valiosas aportaciones se recogen en este libro recién editado, que permite prolongar y reproducirlas, poniéndolas a disposición de un público más amplio.