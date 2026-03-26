La Cala del Moral homenajeará a Concha Barquero

La sesión plenaria del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria de este mes de marzo ha aprobado, con la unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas, reconocer a la cineasta Concha Barquero, fallecida recientemente y vecina de La Cala del Moral. Con el voto a favor de todos los integrantes del pleno, el Ayuntamiento ha ratificado dos iniciativas para llevar a cabo el homenaje a la también docente, investigadora y documentalista: por un lado, bautizar un mirador de los acantilados en la zona de La Cala del Moral, así como programar un ciclo de cine en La Sala Las Musas que lleve también su nombre.

Realizadora de documentales, docente y divulgadora cinematográfica, el fallecimiento, el pasado enero, de Concha Barquero (Málaga, 1975-2026) dejó al audiovisual local sin una de sus miradas más comprometidas con la memoria y la libertad vehiculadas a través de las imágenes. Formó una alianza creativa con Alejandro Alvarado, a quien conoció durante su paso como alumna de Comunicación Audiovisual en la UMA. Juntos, paso a paso, forjaron una filmografía marcada por la necesidad de no olvidar episodios históricos, tanto desde lo íntimo y lo familiar (‘Pepe El Andaluz’, 2012, a partir de un familiar de Alvarado) como desde lo social (‘Caja de resistencia’, 2024, sobre Fernando Ruiz Vergara, condenada al ostracismo en la Transición por su documental ‘Rocío’).

Precisamente, ‘Caja de resistencia’ les sirvió para ganar el premio al Mejor Documental en la prestigiosa Seminci de Valladolid; la película, además, se estrenó el pasado mes de septiembre n las salas de exhibición comerciales.

Barquero, también con Alvarado, se dedicó a la divulgación cinematográfica, a través, por ejemplo, de una singular aventura: la Sala de Cineastas, del Cine Albéniz, ciclo de proyecciones de lo mejor del cine español contemporáneo, casi siempre desde los márgenes, con coloquios con sus autores. En ese espacio trajeron, por ejemplo, a Albert Serra, antes de los grandes premios.