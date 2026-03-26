Llega al Albéniz el documental sobre Guillermo Jiménez Smerdou

Mañana, viernes, a las 18.45 horas, se estrena en el Cine Albéniz 'El inventor del cine invisible', el documental de Manuel Jiménez Núñez y Agustín Rivera sobre el periodista Guillermo Jiménez Smerdou, que ya fue proyectado en primicia en el pasado Festival de Málaga.

Jiménez Smerdou (Málaga, 1927-2026) se mantuvo al pie del cañón de la información, la curiosidad y la humanidad hasta el último momento, en las páginas de La Opinión de Málaga. Siempre escudriñó la realidad con la tenacidad del periodista vocacional y la amenidad del que sabe contar historias. Fue pionero (nadie hacía críticas de cine en Radio Nacional de España cuando él, a los 22 años, se ofreció a hacerlas) e innovador, creando lo que se llamó el cine invisible, o sea, la retransmisión de películas: Smerdou debía escoger primero una película de la semana con muchos diálogos, verla de nuevo y escribir en la oscuridad un guión «de 15 ó 20 folios» para los locutores y éstos se encargaban en una nueva proyección de leerlo en directo mientras veían la película, «en la última fila, con unas lucecitas, para no molestar a los espectadores». El éxito fue rotundo, recibió las felicitaciones de la ONCE y también de los cines porque, como le comentaban los propietarios, cuando se radiaba una película la gente iba luego al cine.

Ése es el leit motiv del documental, en el que periodistas como Alfonso Vázquez, de La Opinión de Málaga, o Teresa Santos, entre muchos otros, además de los hijos de Jiménez Smerdou levantan un retrato poliédrico de un hombre que, en palabras de Agustín Rivera, es «la reivindicación del periodismo», «de ese periodismo riguroso a la vez que respetuoso, que exige el mismo respeto que ofrece. Y que entiende, y demuestra, que no hay niveles ni clases de periodistas. Que no hace falta salir de tu ciudad, por pequeña que esta sea, para ser todo un referente de la profesión».

'El inventor del cine invisible' se mantendrá en la cartelera del Cine Albéniz hasta el próximo Miércoles Santo, incluido, en un pase diario a las 18.45 horas.