Wasabi Cru: los malagueños, a por la reválida con 'Kaeru'

Hace siete años los amantes del soul y el funk de nuevo cuño se apuntaron en sus agendas un nombre a descubrir: Wasabi Cru. El combo malagueño, liderado por la inconfundible garganta de Noelia Sakura, lanzaba entonces 'Green Shapes', su primer álbum, siete temas que fueron más que una carta de presentación. Ahora la banda prorroga el diálogo entre el neosoul, funk, R&B, soul, jazz y los ritmos hip-hop, desde la óptica mediterránea que otorga la Costa del Sol, con su continuación, 'Kaeru', que acaba de ser publicado.

El nuevo repertorio de los Wasabi añade a su habitual receta sonora nuevos ingredientes, como ritmos andaluces y trap ('Mil flores'), viajes por el drum and bass ('Kaijuu', junto a Pablo Dread) y pinitos en el hip hop ('Chikara', junto a la gran Faenna). Junto a todo ello, por supuesto, el funk, el rock y el soul de nuevo cuño para el que nació el cuarteto formado por Noelia, Fran Malpica (teclados), Alejandro Molina (bajo) y Carlos Campos (batería).

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Pronto estrenarán los temas de 'Kaeru' (por cierto, rana en japonés) en una gira nacional que comenzará en Barcelona (10 de abril, Sala Marula) y que llegará a nuestra tierra en 24 de ese mismo mes, en la Sala La Trinchera, bolo en el que estarán arropados en el escenario por la citada Faenna, Julia Martín, Salva Marina (Tabletom), Pablo Dread y Suzette y Noemí Moncrief. Hasta entonces, a disfrutar del "groove fresquito", tal y como denominan elos malagueños su música, en estos nuevos temas.