Jason Statham 'termina' su nuevo filme en Ronda

Ronda sigue luciéndose en la pequeña y la gran pantalla. Recordemos que la plaza de toros, la plaza Duquesa de Parcent, los Baños Árabes y el Parque de la Alameda, entre otros rincones emblemáticos de la localidad costasoleña, brillan entre las localizaciones elegidas por el equipo de 'Agatha Christie: las siete esferas', miniserie de Netflix estrenada hace unos meses. Uno de los estrenos cinematográficos de la pasada semana, 'Shelter. El protector', el nuevo actioner protagonizado por Jason Statham, fue filmado parcialmente en la localidad de la Costa del Sol; concretamente, su final, que muestra su icónico Puente Nuevo.

Imagen del Puente de Ronda en 'Shelter. El protector' / Atlas of Wonders

Statham incorpora a un hombre en el exilio en una remota isla británica y que rescata a una menor de una peligrosa tempestad. A medida que sus destinos se entrelazan, su misión será protegerla a toda costa, mientras se enfrenta a los enemigos de su pasado, en una trepidante odisea por sobrevivir. Atención, spoilers: ambos, sanos y salvos, terminan la película en Ronda, en un café donde él le enseña a ella a jugar al ajedrez. En realidad, ni el popular héroe de acción ni la adolescente a su cargo (interpretada por Bodhi Rae Breathnach, vista recientemente en 'Hamnet') grabaron entre nosotros: lo que se ve como Café Rojo es, en realidad, un gastro de Dublín. Eso sí, el puente rondeño se muestra en todo su esplendor.

El 'rondeño' Café Rojo de la película / Atlas of Wonders

'Shelter. El protector', que llegó a los cines británicos, su principal mercado, en enero de este 2026, recibió críticas no demasiado positivas pero se convirtió en un éxito inesperado, recaudando 46,7 millones de dólares frente a un presupuesto de producción de 50 millones. No será la última película que usará Ronda como atractiva localización para sus imágenes.