El Museo de Málaga cede a Cofradía de El Rico la talla de la Cabeza de San Juan Bautista para su salida

El Museo de Málaga, dependiente de la Junta de Andalucía ha cedido a la Cofradía de El Rico de Málaga capital la Cabeza de San Juan Bautista Degollado, una pieza que cada año se entrega a la hermandad para que forme parte de la salida procesional del Miércoles Santo.

La escultura, que forma parte de la colección permanente del museo, procesiona en el trono de Nuestro Padre Jesús El Rico, situada a los pies de la imagen titular, han explicado desde el Gobierno andaluz a través de un comunicado.

El acto de entrega ha tenido lugar este lunes cuando el hermano mayor de la cofradía, Ramón Varea, ha recibido esta pieza histórica de manos del delegado territorial en un acto en el que también ha estado presente la restauradora del Museo de Málaga, María Blanco, al tratarse de una obra que pertenece a los fondos de este museo.

García ha puesto en valor que "en 1997 se recuperara la tradición de ceder esta pieza histórica, fruto de la colaboración institucional, que permite preservar pero también difundir nuestro patrimonio artístico de la provincia".

El delegado ha recordado que tras muchos años sin procesionar fue en 1997 cuando el entonces teniente alcalde y concejal de Cultura, Antonio Garrido Moraga, volvió a recuperar esta tradición para que la Cabeza de San Juan Bautista degollado procesionara con la Cofradía de El Rico.

Se trata de una escultura de madera policromada, obra anónima del siglo XVII que representa la cabeza degollada de San Juan Bautista sobre una bandeja como, según narran los evangelios, se le presentó a Salomé en cumplimiento de su deseo y después de que Herodes Antipa mandara decapitarlo.

La pieza está realizada en las claves artísticas del Barroco tardía y fue sometida a un proceso de restauración por la Consejería de Cultura en 2009. Según la documentación de Narciso Díaz de Escovar, la talla de San Juan Bautista llegó al Museo de Málaga, entonces Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga, en 1934 gracias a las gestiones del presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y escritor Salvador González Anaya y al director del museo, Murillo Carreras.

Noticias relacionadas

Desde que se inauguró el Museo de Málaga en su actual sede en el Palacio de la Aduana (2016), la Cabeza de San Juan Bautista Degollado se expone en la colección permanente del museo, en la sección de Historia.