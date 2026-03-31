Antonio Banderas participa en el rodaje del documental sobre la Virgen 'Ella, una historia de amor'

El actor Antonio Banderas ha participado en el rodaje de 'Ella, una historia de amor', un documental sobre la Virgen María, producido por Bosco Films bajo la dirección de Vincent Mottez, que tiene como escenarios París, Roma, Valencia o Málaga, entre otras ciudades.

Según ha informado a Europa Press la productora y distribuidora Bosco Films, la última parada del rodaje ha sido Málaga, donde han entrevistado a Banderas. El actor ha compartido en su cuenta de la red social Instagram un vídeo 'making of' en el que se le puede ver vestido de costalero.

El documental busca respuestas a la pregunta sobre por qué la Virgen María es "la mujer más amada de la historia artísticamente, antropológicamente y testimonialmente".

Distintos escenarios

Entre otros escenarios donde se ha rodado el documental, destacan la Catedral de Notre Dame y el Museo Louvre, en París; La Piedad, en la Basílica de San Pedro del Vaticano; o las Catacumbas de Roma, que albergan las que se consideran las representaciones pintóricas más antiguas de la Virgen.

Entre los próximos destinos, se encuentran Covadonga (Asturias), Cantabria, y fuera de España, Filipinas y Ruanda. El estreno de la película está previsto para finales de este año o principios de 2027.