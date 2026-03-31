La música en vivo factura casi 26 millones de euros en 2025 en Málaga, un 10 por ciento más

No hay nada como disfrutar de la música en vivo. Se respira una atmósfera única, una comunión perfecta entre el artista y el público, del primero al último de los asistentes. Pero escuchar ese sonido en directo también tiene otra faceta, la económica. Una cara que en Málaga cada vez está más de dulce. Tanto es así que la facturación de este sector en la provincia -tomando como baremo la venta de entradas- se incrementó hasta rozar los 26 millones de euros en 2025, casi el 25 por ciento que registró Andalucía en su conjunto la pasada campaña (cerca de 109 millones de euros). Y una cifra, dentro de una industria que por primera vez ha superado los 800 millones de euros anuales con Madrid y Barcelona como principales puntales, que sitúa a Málaga prácticamente en el podio de la música en España tras el retroceso de Sevilla (un 22 por ciento menos de facturación frente al casi 10 por ciento de subida de Málaga) y que encuentra en los festivales su principal buque insignia a nivel autonómico.

Ésta es la realidad que refleja el último Anuario de la Música en Vivo 2026 dado a conocer por la Asociación de Promotores Musicales (APM), que señala como -tras haberse consumado por completo la recuperación del golpe que supuso la Covid- durante el pasado ejercicio la música en vivo «se consolidó como un sector maduro, estratégico y clave para la economía y la cultura». «El actual escenario combina la hegemonía de los grandes núcleos urbanos con la progresiva diversificación hacia nuevos focos territoriales, situando a la música en vivo en niveles de relevancia económica comparables a otras industrias culturales», añade el documento de la APM.

Los números de la música en vivo en España / L.O.

Y en ese escenario destaca sobremanera Andalucía, tercera comunidad en cuanto a facturación por espectáculos de música en vivo, sólo superada, cómo no, por las inalcanzables Comunidad de Madrid y Cataluña, con 237 millones y 163 millones de euros, respectivamente.

Festivales

Málaga destaca en el sector de la música en vivo por el dinamismo de su agenda de festivales, con uno que destaca por encima de todos: Marenostrum Fuengirola, que ocupa el segundo lugar en el top de festivales de ciclo, citas musicales que se prologan en el calendario. La décima edición del encuentro costasoleño congregó a más de 191.000 espectadores en 35 conciertos, con más de 40 días de recitales y 100 artistas.

En rueda de prensa, el presidente de APM, Pascual Egea, presentó el anuario y aseguró que «va a cambiar el ecosistema musical» a medida que se está consolidando la asistencia a los conciertos de estadio en detrimento de otros formatos. «El fenómeno de los estadios ya ha ocurrido en otros países antes, ahora está llegando aquí y el público está yendo y dejando de ir a los festivales, en parte también por el trato que se da al público, porque este ahora demanda ver un espectáculo completo y no uno adaptado», concluyó su intervención Egea.

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Concierto de Juan Luis Guerra en el Marenostrum Fuengirola / L.O.

Los más "taquilleros"

Joaquín Sabina, Manuel Carrasco, Antonio Orozco, Aitana, Dellafuente, Arde Bogotá, Lola Índigo, Fito & Fitipaldis, Rels B y Cano protagonizaron las giras nacionales más taquilleras de la campaña 2025; por su parte, Ed Sheeran, Imagine Dragons, AC/DC, Chayanne, Bruce Springsteen, Duki, Rauw Alejandro, Radiohead, Sebastián Yatra y Maluma hicieron lo propio en el ámbito de los artistas internacionales.