"Almodóvar ha contribuido a hacer una España más moderna"

La forma en la que Pasión Vega ha zarandeado la copla la ha vuelto altamente adictiva. Lo lleva haciendo desde 1992 y, aún así, pese a las modas imperantes en cada etapa, ella se ha mantenido firme. Bautizada por Antonio Banderas como La voz de seda, ha defendido con fervor su estilo frente a un mercado a veces demasiado ingrato. «Siempre he podido hacer lo que he querido», asegura. De hecho, montó su propio sello para abordar sus trabajos con total independencia. Sin necesidad de pasar por ningún aro. Su último elepé, 'Pasión Almodóvar', dedicado a las bandas sonoras del cineasta manchego, es el mejor ejemplo. Se trata del homenaje más bonito a todas las mujeres que, en la ficción, mitiquísimas, las han interpretado. Suyas son ahora Piensa en ti, Volver, Un año de amor, Luz de luna, entre otras. Himnos que, tanto tiempo después, ya en la realidad, sanan aquello que la nostalgia ha reabierto.Los desmenuzará a lo largo de 2026 por toda la geografía española tal y como hizo, en su momento, aplausos mediante, con Lorca sonoro, su anterior tributo. «Me dio tantas alegrías que quería volver a pasármelo tan bien», apunta. Ahí está la clave. Lo presentará en el Teatro del Soho-CaixaBank en tres fechas: 25, 26 y 27 de junio.

¿No le dio vértigo versionar canciones tan icónicas?

Es mi especialidad. Me encanta revisitar repertorios antiguos desde pequeñita. Empecé con Joan Manuel Serrat y Mercedes Sosa. Y, poco a poco, lo he ido compaginando con mis discos inéditos. Es un regalazo.

¿Por qué Pedro Almodóvar?

Justo cuando estaba buscando canciones para mi nuevo proyecto, recibí una llamada de Joan Anton Rechi. Es uno de los directores de escena más aclamados en la ópera. Y, de repente, me preguntó si me apetecía hacer un proyecto con las bandas sonoras de Almodóvar. La idea me pareció impresionante. Al principio, iban a ser dos conciertos, pero nos dio tanta pena dejarlo ahí que decidimos grabar un álbum. Y, ahora, lo estamos presentando en teatros.

"Me encanta revisitar repertorios antiguos desde pequeñita. Empecé con Joan Manuel Serrat y Mercedes Sosa" / álex Zea

Son melodías que todo el mundo recuerda. Atemporales.

Sin duda. De los 50 temas que preseleccionamos, nos quedamos con 17 para el directo y con 13 para el disco. Ha sido un proceso bastante intuitivo. Están los que siempre me han apasionado. Aunque no los hubiera interpretado nunca, tenía una vinculación con ellos bastante fuerte por mi cultura personal.

¿Qué le gusta del cineasta?

Su sentido del humor. Es travieso, transgresor. Siempre que veo sus películas, me quedo alucinada. Nadie se atreve a contar las historias como él. A través de ellas podemos ver cómo ha evolucionado la sociedad y, ojo, lo más importante, cómo hemos ido aceptando todo tipo de roles. Pedro ha contribuido a hacer una España más moderna. Ha traspasado todos los límites del arte, abriéndose a muchísimas realidades. Es fresco, tiene gran sentido común.

¿Le ha contado lo que tiene entre manos?

Aún no. Espero que le guste. Conoce el proyecto y, por supuesto, tenemos su permiso para el título. Es un hombre entregado, a favor de la gente que hacemos las cosas con cariño.

En proyectos así, ¿cómo convive el respeto por las versiones originales y la necesidad de imprimir su sello?

Me sale natural. Cuando las canto, de alguna forma, claro, está implícita mi forma de entender los personajes que se dibujan en ellas. Les atraviesa mi imaginación. Asimismo, me apasiona reivindicar compositores de otra época. Sus canciones seguirán vivas mientras haya alguien que las interprete.

Pedro tiene un don especial para elegirlas. Nada es aleatorio. Es inspirador / áLEX ZEa

¿Cuál le ha dado más respeto abordar?

A tu vera. A pesar de ser una copla, mi género, el que tanto controlo, no he parado de darle vueltas hasta el último momento. El arreglo tiene bastantes matices. Y, para mantener la emoción, he tenido que estudiarla en profundidad.

Pensaba que diría Volver, tan popular gracias a la voz de Estrella Morente y la escena de Penélope Cruz.

Es mi infancia y, por tanto, cómo no, la tengo súper interiorizada. No obstante, hemos logrado hacer una versión diferente, más cercana al soul. Es tal el cariño que le tengo que, a veces, sobre el escenario, me cuesta hasta terminarla. Me sigue cautivando como el primer día que la escuché.

En las películas de Almodóvar, la música, a veces, es una confesión de sus protagonistas. Algo íntimo. ¿Cómo ha sido el proceso de cantar al deseo, la culpa y el dolor que representaban aquellas mujeres?

Hay mucho subtexto detrás de cada letra. Un recuerdo que Pedro utiliza en casi todos sus filmes. Tiene un don especial para elegirlas. Nada es aleatorio. Es inspirador.

¿Ha podido hacer siempre lo que ha querido en su carrera?

A nivel artístico, sí. He tenido suerte. Al ser tan concienzuda, he priorizado mi criterio. No obstante, he tenido que pelear muchísimo. La industria sigue gobernada por hombres. Su manera de pensar no ha desaparecido. Algo que, por ejemplo, me molesta especialmente es la palabra producto. Por eso hoy soy independiente. No quería depender de los tiempos que marcan las multinacionales. Es una decisión que trae consecuencias, pero las he asumido. Ahora tengo el control de todo lo que quiero transmitir a los demás.

¿Ha sufrido el machismo?

He vivido situaciones incómodas. Pero, en el momento en que te plantas frente a ellos y dejas de reír sus gracias, entienden con quién están tratando. Lo más peligroso que veo hoy es la cosificación. Seguimos cayendo en este agujero. El peso sobre nuestro físico es enorme. No obstante, las nuevas generaciones están cada vez más concienciadas y arrancan sus carreras desde otro punto.

En tiempos de algoritmos, apuesta por álbumes de gran profundidad. ¿Cómo se sostiene esta decisión?

Es una locura. Por ello intento hacer las cosas de otra manera. Para mí, los proyectos deben tener un sentido. Si quieres transmitir algo, necesitas un desarrollo. Por lo que hago lo que me dicta el corazón.

Cuando el público salga del teatro tras escuchar Pasión Almodóvar, ¿qué emoción le gustaría que se llevaran consigo?

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Suelen salir emocionados, pero aún no he descubierto por qué. Lo que sucede en los conciertos es auténtico, sincero. Eso, al final, se te acaba agarrando al cuerpo para siempre.