El décimo programa de abono de la OFM trae al Teatro Cervantes a la Orquestra Simfònica de les Illes Balears

El Teatro Cervantes de Málaga recibe los días 9 y 10 de abril, a las 20.00 horas, la visita de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears junto a su director titular Pablo Mielgo para interpretar el Programa 10 de la temporada de abono 25-26 de la OFM.

En este Programa 10 se lleva a cabo un intercambio con la orquesta balear, que interpretará dentro del ciclo de abono en el coliseo malagueño obras de Ludwig van Beethoven y Franz Schubert, mientras la OFM viajó a Mallorca para tocar la Sexta de Tchaikovsky.

Este programa contará además con la actuación solista del barítono germano-británico Benjamin Appl, muy reconocido en el arte del lied, ha indicado en un comunicado.

Programa

La primera parte comenzará con Leonora Obertura nº 3 de Ludwig van Beethoven, compuesta para su única ópera, Fidelio. El autor comenzó a componer esta ópera en el año 1804 y completó la partitura el año siguiente, siendo estrenada en Viena con mala acogida. Beethoven revisó después la partitura reduciendo la obra a dos actos y compuso una nueva obertura, conocida hoy como Leonora no. 3, para reestrenar la ópera en 1806.

Esta obertura terminó siendo interpretada como obra independiente en grandes salas de conciertos y hoy es considerada una gran obra de la música dramática, tan convincente como cualquier poema sinfónico de la literatura.

A continuación, la Orquestra Simfònica de les Illes Balears interpretará Ciclo de Lieder de Franz Schubert, en el que intervendrá como solista el barítono Benjamin Appl.

El austríaco está considerado el máximo exponente del lied (lieder en plural), una forma musical breve escrita para voz solista y piano sobre un poema lírico, típica del Romanticismo alemán. Sus Lieder destacan por la íntima fusión entre texto y música y por su versatilidad vocal, ya que la mayoría de ellos pueden adaptarse a cualquier tipo de tesitura de voz, desde las sopranos más ligeras hasta los bajos más profundos.

Con notable precisión técnica, Schubert musicalizó en sus lieder algunas de las mejores poesías, incluyendo obras de grandes poetas germanos como Goethe, Schiller o Heine, así como traducciones alemanas de Shakespeare y Walter Scott.

La segunda parte del programa se dedicará íntegramente a interpretar la Quinta Sinfonía en Do menor, Op. 67 de Ludwig van Beethoven, también conocida como la 'Sinfonía del Destino'.

Compuesta entre 1804 y 1808, es una de las obras más famosas e interpretadas de la música clásica occidental. Su distintivo motivo inicial de cuatro notas es reconocido mundialmente y aparece frecuentemente en la cultura popular.

Estrenada en Viena en 1808, la sinfonía, con sus cuatro movimientos, alcanzó gran reputación poco después, siendo descrita por E.T.A Hoffmann como una obra trascendental. A pesar de una recepción inicial tibia, influyó profundamente en la creatividad de compositores posteriores y se convirtió en una pieza central del repertorio orquestal.