Michael Fassbender rodará este verano una película en Málaga

No paran los rodajes en la Costa del Sol, imán especialmente magnético para el audiovisual británico. Si hace unos días hablábamos de cómo la última película de Jason Statham, 'Shelter. El protector', finalizaba con una escena en Ronda (una trampa: un dron rodó en el Puente Nuevo de la Ciudad del Tajo, pero la secuencia en un bar de la localidad en realidad se filmó en Dublín), ahora se puede adelantar que otro de los proyectos irlandeses más especiales de los últimos años sí que se rodará entre nosotros. Y lo protagonizarán tres estrellas del firmamento británico, nada más y nada menos que Michael Fassbender, Domnhall Gleeson y Ruth Negga. Se trata de 'Night Boat to Tangier', la adaptación del libro homónimo de Kevin Barry (traducido entre nosotros como 'Nocturno a Tánger') y que se rodará a finales del próximo verano, tal y como ha anunciado la publicación 'Screen daily'.

Fassbender ('El asesino', '12 años de esclavitud', 'Shame', 'Código negro' y nominado en tres ocasiones al Oscar) y Gleeson ('Una cuestión de tiempo', 'El renacido', 'Peter Rabbit', hijo del gran Brendan Gleeson) incorporan a un par de criminales de poca monta irlandeses, uno tuerto y el otro, cojo, que se esconden en una localidad portuaria española (o sea, Málaga), a la espera de la la llegada del próximo ferry que les conduzca a Tánger. El par de dos, que comparte un largo historial delictivo, comparten sus propias historias negras, anuncian delitos futuros y conocen a singulares personajes de la zona a lo largo de una vigilia que parece eterna.

Novela

La novela original, descrita desde su editorial española (Alpha Decay) como "una proeza narrativa a medio camino entre la novela negra de verbo sucio y el drama psicológico", ha sido adaptada por su propio autor. «Es mi guion favorito de todos los que he tenido entre manos», dice Andrew Eaton, productor del proyecto, un ejecutivo clave del audiovisual británico (ya levantó hace unos la productora Revolution, junto al cineasta Michael Winterbottom); ahora se pone al frente de la cinta, en la que Fassbender también ejerce como productor (bajo su sello DMC Film). "Hacía mucho tiempo que no veíamos a Fassbender en su máximo esplendor; es un papel sencillamente brillante para él», avanza Eaton en 'Screen Daily'.

Y no nos olvidemos de la actriz etíope-irlandesa Ruth Negga, conocida por su participación en dos filmes protagonizados por Brad Pitt ('Ad Astra' y 'Guerra Mundial Z'), 'Loving' (por la que fue nominada al Oscar) además de en series como 'Misfits'. Como pueden comprobar, estamos hablando de la crema del audiovisual británico, que se pasará unas semanas entre nosotros.

El equipo de 'Night Boat to Tangier' ya ha visitado Málaga en varias ocasiones para buscar localizaciones, y han encontrado "la combinación genial de sordidez y sol" (tómenselo ustedes como prefieran) que necesitan para el filme. La película iba a ser dirigida por James Marsh ('Proyecto Nim', 'Man on a Wire'), pero finalmente el cineasta se ha apeado de la aventura; hay varios realizadores irlandeses candidatos para sustituirle al frente.