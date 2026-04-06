La RAE lo aclara: ¿se dice 'piloto' o 'pilota'?

Durante años fueron una excepción, pero hoy cada vez son más. La presencia de mujeres piloto no ha dejado de crecer en España, hasta el punto de que su número se ha triplicado en la última década. Según los datos del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), en 2016 había 160 mujeres afiliadas; hoy son ya 481. Hay más mujeres en cabina, y cuando algo se hace visible, también se plasma en nuestra lengua.

Ahí es donde surge la duda: ¿cómo se dice correctamente, piloto o pilota? En muchos contextos empieza a verse la forma en femenino, 'pilota', que llama la atención por su escaso uso tradicional. ¿Es válida? La Real Academia Española (RAE) responde, admitiendo que la práctica va por delante de la teoría como en tantas ocasiones.

El aumento de mujeres en este ámbito tiene un punto de partida claro. Se llama Bettina Kadner y fue la primera mujer piloto de la aviación comercial en España y la primera comandante de nuestro país. Madrileña, inició su carrera en la desaparecida Spantax y en 1987 se incorporó a Iberia, donde voló durante casi dos décadas, hasta su jubilación en 2006. Pionera en la aviación española y europea, sigue siendo hoy un referente y una figura respetada en el sector.

Ese avance no se limita a la aviación comercial. Las mujeres también pilotan en el Ejército del Aire y del Espacio —donde actualmente hay 62 en activo—, en la aviación naval o en competiciones como el Rally Dakar, que en 2024 contó con un récord de 46 participantes entre pilotos y copilotos. También están presentes en el motociclismo, con campeonatos como el World Women’s Circuit Racing.

Su presencia ya no pasa desapercibida. Y, con ella, el lenguaje también se adapta.“Se trata de uno de esos femeninos novedosos, fruto de la reivindicación actual de formas específicas para designar a las mujeres que alcanzan territorios antes solo reservados a los hombres”, explican desde la Real Academia Española. Hasta 1992, el término 'piloto' se consideraba exclusivamente masculino. Fue en la edición de 2001 del diccionario de la RAE cuando pasó a catalogarse como sustantivo común en cuanto al género. Es decir, una misma forma válida para hombres y mujeres: el piloto español y la piloto española. Y así es como ha venido funcionando tradicionalmente en la lengua.

Pero el uso sigue evolucionando. El femenino 'pilota', cada vez más visible aunque todavía minoritario, introduce un matiz distinto. Como señala la RAE, da un paso más al convertir la palabra en un sustantivo de dos terminaciones: una para el masculino (piloto) y otra para el femenino (pilota). En la práctica, ambas opciones son correctas. La elección, una vez más, no depende tanto de la norma como del uso.

La piloto murciana Ana Carrasco. / / PROVEC RACING

En realidad, amplía la RAE, “más allá de la extrañeza que pueda causar la novedad de pilota, no hay razones para censurar su empleo, pues resulta de aplicar la pauta general de los sustantivos que designan seres sexuados cuyo masculino acaba en -o, que forman el femenino sustituyendo esa -o por una -a (como bombero/bombera, médico/médica, físico/física, etc.), pauta que tiene muy pocas excepciones (modelo, testigo)”.

Etimológicamente correctas

Tanto piloto como pilota son correctas, ortográfica y etimológicamente. “No hay tampoco razones etimológicas para bloquear ese femenino”, advierten desde la Real Academia Española. “No es una palabra de origen latino, pues en latín al piloto -en ese caso de una nave, que era el único vehículo que se pilotaba en la Antigüedad- se le llamaba gubernator, esto es, gobernador (de ahí que se hable, en lenguaje marinero, del gobierno de una nave o que al timón se le llame, también, 'gobernalle')”.

La voz piloto, refuerzan desde la citada Academia, es un italianismo que se documenta por primera vez en nuestra lengua a principios del siglo xv, "época en la que se incorporan al español muchos préstamos del italiano. Curiosamente, la forma piloto que tomamos del italiano es una variante antigua y desaparecida en esa lengua, donde al piloto se le llama pilota (en italiano se dice 'il pilota' en masculino, 'la pilota' en femenino)". En el fondo, indican, el femenino pilota no tiene más problemas que su falta de arraigo en el uso general.

Español al día

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