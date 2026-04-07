Alhaurín de la Torre recuerda a Pepe Bornoy con una retrospectiva

La sala principal de la Finca El Portón (Alhaurín de la Torre), la Vicente Llinares Duato, presenta desde el jueves una completa retrospectiva del artista malagueño Pepe Bornoy, 'Transformación artística: Del fuego a la luz digital', con la que se rinde homenaje al pintor, fallecido en noviembre de 2023, en un recorrido por su evolución estética y conceptual desde 1965.

«Pepe Bornoy fue, y aún lo es, un cosmos extraordinario, compendio de artista, escritor, editor, académico y poeta. Un hombre que dedicó su vida y sus afectos a lo que mejor sabía hacer: crear. Como ya le definí en una ocasión, era un pintor empeñado en dar existencia sublime a lo que no la tiene», reflexiona Francisco Cabrera Pablos en el catálogo de la muestra.

Asegura Cabrera Pablos que en 'Transformación artística: Del fuego a la luz digital' vemos «una muestra genial de lo que la obra de Bornoy ha supuesto desde sus comienzos hasta su partida, una evolución, la suya, que culmina en su expresión digital en la que investigó en las tres últimas décadas». «Conocedor de la técnica, dominador de la máquina, genialidad fecunda que se desborda en cada uno de sus cuadros. Sabedor también de que el arte exige, en su presente, pasado y futuro. O, dicho de otra forma, conocer de dónde venimos y a dónde queremos llegar», abunda el experto.

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'Telar árabe' (1983), obra de Bornoy / La Opinión

Por su parte, según la comisaria de la muestra, Victoria Márquez, la retrospectiva «no solo invita a observar la obra de Pepe Bornoy; invita a reconsiderarla como un proceso en continuo devenir; invita también a escuchar las voces que le han acompañado, interpretado y vivido, construyendo un retrato plural de un artista en constante transformación». Se refiere Márquez a las aportaciones críticas y testimoniales de diversas personalidades que han reflexionado sobre la obra y la figura de Pepe Bornoy, como Gloria Fuertes, Carlos Areán, Julio Trenas, Fernando Núñez, Álvaro García, Pablo García Baena, Francisco Ruiz Noguera, Antonio Parra, José María Prieto, Isabel Hurley, Rafael Inglada, Manuel del Campo, Antonio Garrido y María Victoria Atencia, quienes, con sus miradas «construyen un relato polifónico de un artista en constante evolución». Además, María Aguilar Cuenca, sobrina del propio Pepe Bornoy, ofrece la dimensión «íntima y testimonial» que añade una significación afectiva y biográfica al análisis, «revelando la relación entre vida y obra desde una perspectiva cercana», afirma Márquez.