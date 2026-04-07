El CAL brinda esta semana diálogos sobre la felicidad, lo queer y la filosofía

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, propone tres actividades literarias dedicadas al ensayo para comenzar el mes de abril.

Autores como Alejandro Gándara, Premio de Ensayo Eugenio Trías 2025, Javier Fernández Galeano, investigador de la UMA, y Santiago Beruete, antropólogo y filósofo, se darán cita en el Centro para conversar sobre sus obras más recientes esta semana. Todas ellas se celebrarán a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo

La programación comenzará con dos citas de Pensar en Compañía, un nuevo ciclo puesto en marcha en todas las provincias para crear un espacio donde debatir y dialogar. La primera actividad prevista de este ciclo correrá a cargo del reconocido profesor y escritor Alejandro Gándara, autor de Los textos robados a la felicidad. 22 historias para vivir sin miedo (Galaxia Gutenberg) por los que ha sido galardonado con el mencionado premio. En este ensayo, Gándara recupera la sabiduría de clásicos hebreos y griegos para proponer una ética práctica frente a la angustia moderna. La cita, hoy.

Mañana, el investigador y profesor de la UMA Javier Fernández Galeano hablará de su obra Obscenidad queer (Bellaterra Edicions), un libro que arroja luz sobre la producción, el consumo y la circulación de la pornografía y el erotismo en el estado español a lo largo del siglo XX, estableciendo conexiones entre los deseos íntimos queer, la preservación y la censura.

Finalizará la programación una conversación con Santiago Beruete sobre su Filosíntesis (Taurus) dentro de otro nuevo ciclo del CAL, titulado El bosque en el fin de los tiempos. Beruete defiende en este ensayo que, al igual que las plantas buscan la luz, los humanos pueden encontrar en el jardín enseñanzas para una vida mejor, sana y sostenible, uniendo espiritualidad, filosofía y naturaleza.