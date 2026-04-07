Canal Sur llega al 25,3% de share con la corrida de toros del Domingo de Resurrección

Canal Sur Televisión ha alcanzado el Domingo de Resurección un 25,3% de share con la corrida de toros que ha retransmitido desde la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el mejor resultado conseguido por una retransmisión taurina de los últimos 18 años.

Según ha informado Canal Sur en una nota para los medios de comunicación, este dato ha permitido ser «líder indiscutible» en su franja horaria de emisión en Andalucía y entre todas las televisiones autonómicas, «doblando al inmediato perseguidor». Así, el festejo congregó una audiencia media de 517.000 espectadores, además fue visto, en algún momento, por 943.000 ciudadanos que viven en Andalucía.

El minuto de oro de la corrida fue a las 21.01 horas con 580.000 espectadores y una cuota del 26,4%, alcanzado picos del 30% en la cuota de pantalla durante la retransmisión.

Asimismo, este resultado se suma a los buenos resultados en la jornada del domingo cosechados por el resto de programas de la parrilla de Canal Sur Televisión han permitido que «Canal Sur Televisión lidere en Andalucía y entre todas las autonómicas el total día del Domingo de Resurrección con un excelente 12,8%, su mejor resultado en un domingo desde mayo de 2023».