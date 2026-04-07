Comares acoge la primera edición de Tahona Fest

Sábado 18 de abril.

Martín ha explicado que se tratra "de una propuesta muy atractiva que estamos convencidos llamará la atención del público joven, del más mayor y de los pequeños" y ha felicitado al Ayuntamiento de Comares "por la organización de este evento que combina música de todos los gustos y edades con otras actividades de las que Comares ya presume durante todo el año como es el turismo activo".

El presidente de la Mancomunidad ha considerado "un acierto la puesta en marcha de este evento cultural ligado a la naturaleza en un municipio que ya de por si tiene bastante tirón turístico". Por su parte, el alcalde de Comares ha explicado que "el nombre del festival hace referencia al rico patrimonio cultural de Comares, concretamente a uno de nuestros símbolos turístico históricos como es el castillo baluarte".

Presentación Tahona Fest / L.O.

El cartel de Tahona Fest 2026 contará con las actuaciones de El Jose, Tabletom, que celebra su 50 aniversario, Muchopelo, El Cebri, Ella Ray, además de la Panda Verdiales Arroyo Conca, Cris Mateo y Mentally Ska. "Una programación variada que recorre distintos estilos musicales y conecta generaciones", ha añadido Ruiz, que además espera que "marque un antes y un después en el mapa de festivales de la provincia de Málaga".

"Es un festival con un cartel espectacular y completo en el que se fusionan artistas consagrados con otros locales. Pero es que además, los conciertos se desarrollarán en diferentes escenarios: en el recinto de la piscina municipal, en la plaza principal del pueblo 'Balcón de la Axarquía', junto a la emblemática Tahona, y en otras plazas del municipio. Lo que queremos es que la gente se pierda por sus calles y conozca nuestro pueblo", ha detallado el regidor.

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Más allá de los conciertos que serán a partir de las 17.00 horas, habrá actividad desde las 10.00 horas. Tahona Fest propone una experiencia cultural completa con senderismo musical, actividades infantiles, talleres, camping y tirolina, pensadas para un público familiar y para disfrutar del festival durante toda la jornada en contacto con la naturaleza. El horario de cierre previsto es a la 1.00 horas. Con entrada gratuita, el festival, han afirmado desde la Mancomunidad, "nace con el objetivo de dinamizar la vida cultural de Comares, poner en valor su entorno y fomentar un modelo de ocio sostenible y accesible, consolidándose como una cita destacada dentro del calendario cultural de la provincia de Málaga".