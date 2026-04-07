Elvira Roca hablará sobre Bernardo de Gálvez este jueves, dentro del ciclo 'De Gálvez 250', por el 250 aniversario de Estados Unidos

La investigadora malagueña y académica de Ciencias Elvira Roca Barea, autora del ensayo best seller 'Imperiofobia y leyenda negra', ofrecerá este jueves 9 en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga a las 18 horas, la primera de seis conferencias programadas sobre la figura del estadista malagueño Bernardo de Gálvez, que tendrán lugar entre abril y julio de este año.

Las conferencias forman parte del proyecto 'De Gálvez 250', que tiene como objetivo difundir la contribución española al nacimiento de los Estados Unidos, del que este año se cumple el 250 aniversario.

'De Gálvez 250' es un proyecto en el que participan The Hispanic Council, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Junta de Andalucía.

Bernardo de Gálvez / La Opinión

Resto de conferencias

Las conferencias que completan el ciclo 'De Gálvez 250' son las siguientes:

-El 16 de abril, a las 18.30 horas, el almirante Juan Ramón Garat, en el Centro Cultural La Malagueta.

-El 7 de mayo, a las 18.30 horas, el pintor Augusto Ferrer Dalmau, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

-El 28 de mayo, a las 19 horas, el historiador Lucas Montojo en el Centro Cultural La Térmica.

-El 18 de junio, a las 19 horas, la historiadora María José Rubio, en el Salón de actos del MUCAC en La Coracha.

-El 2 de julio, a las 19 horas, el investigador y académico de la Historia Manuel Olmedo y el periodista Paco Reyero en el Centro Cultural La Malagueta.

Por otra parte, el proyecto también incluye la elaboración de un informe académico a cargo del historiador estadounidense Thomas E. Chavez, especialista en la presencia española en Norteamérica que, precisamente, llevará por título 'The Role of Hispanics in the Independence of the United States of América'.

El objetivo es que este trabajo aporte una perspectiva historiográfica rigurosa desde el propio ámbito académico estadounidense y refuerce el alcance internacional del proyecto.

The Hispanic Council

The Hispanic Council, la entidad promotora de 'De Gálvez 250' junto con las administraciones es un laboratorio independiente de ideas, con sede en Madrid, que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos.

Como actividades principales se dedica al análisis, la investigación y la divulgación histórica. Además, tiene como meta el fortalecimiento de los lazos culturales entre los dos países, la promoción del español en Estados Unidos como nexo cultural común, así como el análisis y difusión de la contribución de los hispanos al crecimiento y desarrollo de los Estados Unidos desde el ámbito político, económico, cultural y social.