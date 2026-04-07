Gorka Alda: música y arte visual en el MPM para un retrato de Elena Asins

El compositor Gorka Alda presenta una nueva actividad dentro de la programación del Museo Picasso Málaga. Bajo el título de Confluencias geométricas y sonoras el artista propone un recorrido interactivo a través de la exposición temporal Elena Asins. Antígona.

El encuentro tendrá lugar el jueves 16 de abril a las 20.00 horas y alternará momentos musicales y diálogos.

El compositor, que fue colaborador de Asins, propone una experiencia con la difusión sonora de una composición electroacústica, elaborada con frases y pensamientos en boca de la artista, enriquecidas con piezas audiovisuales.