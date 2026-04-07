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Encuentro

Gorka Alda: música y arte visual en el MPM para un retrato de Elena Asins

Un encuentro que fusiona música y diálogo que tendrá lugar el jueves 16 de abril a las 20.00 horas

Museo Picasso de Málaga

Museo Picasso de Málaga / MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

La Opinión

Málaga

El compositor Gorka Alda presenta una nueva actividad dentro de la programación del Museo Picasso Málaga. Bajo el título de Confluencias geométricas y sonoras el artista propone un recorrido interactivo a través de la exposición temporal Elena Asins. Antígona.

El encuentro tendrá lugar el jueves 16 de abril a las 20.00 horas y alternará momentos musicales y diálogos.

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El compositor, que fue colaborador de Asins, propone una experiencia con la difusión sonora de una composición electroacústica, elaborada con frases y pensamientos en boca de la artista, enriquecidas con piezas audiovisuales.

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