Obituario
Muere Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista y artífice del museo de Málaga
La nuera de Picasso, Christine Ruiz-Picasso, que promovió el museo malagueño, ha muerto en su residencia de la Provenza, según han informado fuentes de la pinacoteca este martes
Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista malagueño y gran artífice junto a su hijo Bernard de la creación del Museo de Málaga, ha fallecido a los 97 años en su casa de la Provenza, en Francia, han informado este martes fuentes de la pinacoteca.
Era viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, e impulsó el Museo Picasso de Málaga, que se abrió en octubre de 2003, y recibe ya 800.000 visitantes al año.
Christine Ruiz-Picasso era presidenta de honor del Museo, junto con quien ostenta la presidencia de la Junta de Andalucía.
Por su generosidad recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, y el Auditorio del Museo fue bautizado con su nombre para perpetuar su estrecho vínculo con el Museo.
Las exequias fúnebres de Christine Ruiz-Picasso, fallecida este lunes a las 18:00 horas, se anunciarán próximamente, han añadido las fuentes.
- El obispo Satué se rinde ante la Semana Santa de Málaga: “He visto a muchas personas, también jóvenes, rezando de verdad”
- Una vecina desahuciada por el IMV iniciará una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Málaga
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- La antigua venta de Málaga con 500 años de historia y los mejores platos tradicionales en la que estuvo Cervantes: 'Cuidan cada detalle
- Salen a la venta las entradas para visitar el Caminito del Rey de Málaga del 30 de junio al 6 de diciembre: ¿cuántas son y cuál es su precio?
- ¿Por qué no hay clase este 6 de abril?: la vuelta al cole en Málaga
- El motorista fallecido en Pedregalejo era un entrenador de fútbol base de La Mosca
- Horario confirmado del Málaga CF - CD Castellón en La Rosaleda