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La Academia de Hollywood anuncia las fechas de la 99ª y 100ª edición de los Óscar
Estas serán las últimas emisiones de la gala de los Óscar por su distribuidor habitual, ABC, antes de que pase a YouTube.
EFE
La 99ª edición de los Óscar se celebrará el 14 de marzo de 2027, mientras que la 100ª tendrá lugar el 5 de marzo de 2028, informó este martes la Academia de Hollywood y la cadena ABC en un comunicado conjunto.
Estas serán las últimas emisiones de la gala de los Óscar por su distribuidor habitual, ABC, antes de que pase a YouTube.
Estas también serán las dos últimas ceremonias en el Teatro Dolby, que ha sido la sede habitual de los premios durante más de dos décadas.
Recientemente, la Academia anunció un acuerdo de diez años para trasladar la gala al centro de Los Ángeles a partir de 2029, al Teatro Peacock, que también acoge otros galardones como los Emmy, los más importantes de la televisión internacional.
El acuerdo estará vigente por diez años y marcará también la primera vez que una ceremonia se transmitirá de forma global a través de YouTube.
Este martes también se anunciaron fechas clave de la 99ª edición, como que el período de elegibilidad de los proyectos será a partir del 1 de enero de 2026 y que la fecha límite de presentación para las categorías generales será el 12 de noviembre de este año.
Los nominados se darán a conocer el 21 de enero de 2027 y en encuentro previo de los aspirantes a la estatuilla dorada conocido como el Luncheon, se llevará a cabo el martes 16 de febrero de 2027.
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