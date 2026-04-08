Saxofón experimental en el MPM para dialogar con Elena Asins

La música ocupa un lugar central en la obra de Elena Asins, artista en la que se centra la exposición temporal 'Elena Asins. Antígona', que el Museo Picasso Málaga (MPM) programa hasta el 3 de mayo próximo.

Así, el MPM ha organizado dos conciertos experimentales de saxofón que tendrán lugar el miércoles 22 y el jueves 23 de abril junto a la espectacular instalación de Asins, 'Antígona' (2015). Cada concierto --de saxofón solo y dúo de saxofones--, tendrá una hora de duración y comenzará a las 20.00 horas.

En ambas veladas, protagonizadas por los saxofonistas Elisa Urrestarazu y Fernando Laguna, se establecerá un diálogo directo con las universos conceptuales y formales de Elena Asins, quien creó esta instalación escultórica haciendo uso del nombre en caracteres griegos, formando una composición de gran formato e intenso color negro de acero corten.

La saxofonista Elisa Urrestarazu interpretará un programa que incluirá obras de Scelsi, Jodlowski y Eneko Vadillo, explorando distintos registros y sonoridades a través de diversos instrumentos de la familia del saxofón. Asimismo, Urrestarazu completará el concierto con improvisaciones en torno a la electrónica basada en la serie Fibonacci interpretadas junto a Fernando Laguna.

Ambos generarán un espacio sonoro abierto con el fin de ampliar y resignificar los conceptos presentes en la exposición. Al respecto, desde la pinacoteca han recordado que 'Antígona' es una instalación que toma el personaje de la tragedia de Sófocles y la convierte en una estructura, un espacio. Una palabra hecha cuerpo.

Por este motivo, el programa se articula en torno a una reflexión sonora sobre la estructura y el lenguaje como construcción formal, la matemática y la serialidad como procesos de organización y pensamiento, el minimalismo y la repetición como exploración de la percepción y el tiempo. Sin dejar atrás la dimensión ética y la tensión trágica inherentes a la figura de Antígona. A ello se suma la idea de la voz y la palabra transformadas en forma, donde el sonido se convierte en discurso abstracto y espacio de resonancia conceptual.

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Las entradas para cada concierto se pueden adquirir de forma anticipada en la web del museo museopicassomalaga.org, o de manera presencial en las taquillas.