Festival
El Dreambeach Costa del Sol ficha a Sasha y Digweed, titanes del progressive
Los DJs y productores británicos ofrecerán una sesión exclusiva en España en la cita veleña, que se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto
Tras la confirmación, hace unos semanas de David Guetta y Eric Prydz, más nombres capitales de la electrónica para las masas se apuntan al cartel del primer Dreambeach Costa del sol, que se celebrará en Vélez-Málaga próximos 31 de julio y 1 de agosto: Sasha y John Digweed, que ofrecerán una sesión conjunta.
La combinación sobre el escenario de Dreambeach Costa del Sol de dos pesos pesados como Sasha y Digweed en un show exclusivo para España en 2026 es otro de los grandes argumentos de la cita. Ambos son historia viva del progressive y en sus currículum se agolpan las noches inolvidables, los dj mixes canónicos y álbumes como productores que siguen siendo reverenciados dentro del género.
El cartel de Dreambeach Costa del Sol incorpora también a Andrés Campo, uno de los grandes referentes del techno nacional, conocido por su energía en cabina y su presencia habitual en los principales escenarios europeos. Junto a él, la reconocida Nicole Moudaber aporta su dimensión internacional como una de las figuras más respetadas del techno global.
Entre los nombres más destacados de la nómina del festival también está el exclusivo show de Andromedik b2b Kanine, una actuación única para 2026 que reunirá a dos de los artistas más influyentes del drum & bass actual. La nueva tanda de confirmaciones se completa con artistas como Klofama, Imbermind y Gonçalo, representantes de una nueva generación que está ganando protagonismo dentro de la escena electrónica, así como con Tortu y MBreaks, que aportan variedad estilística y conexión con la pista de baile. Completan este anuncio Joyse y el set conjunto de Alexander Som b2b Michenlo, ampliando el alcance del festival con propuestas frescas y actuales.
Dreambeach Costa del Sol ha confirmado ya para su 12o edición, y primera en la provincia de Málaga marcas como DNB All Stars, No Where by Paco Osuna, Blackworks, Rímika o Híbrida, o nombres como los citados David Guetta y Eric Prydz, Born On Road, Charlie Tee, Dj Zinc, Eptic, Future Squad B2B Dj Rasco, Hannah Wants, Hedex B2B BOU, Jazzy B2B Jowi, Lady Walks B2B Stanton Warriors, Karpin, Luciano, Mathame, Melanie Ribbe, MIAU presents MULTIPLE, NGHTMRE, Nico Moreno, Nikolina, Norbak, Onlynumbers, Pola & Bryson, SNTS, Vendex o Yanamasté. En las próximas semanas, la organización anunciará nuevas confirmaciones que seguirán completando uno de los line ups más ambiciosos de su trayectoria.
90.000 asistentes
Más de 90.000 personas bailaron en la más reciente edición del festival, que se ha celebrado las últimas temporadas en Almería. La organización del festival calculó un impacto económico de 12 millones de euros en la localidad, con un 60% de público llegado de fuera de la provincia; además, la producción de la cita contó con un equipo de más de doscientas personas, trabajando con proveedores regionales y locales y creando más de 1.400 empleos directos e indirectos durante todo el desarrollo logístico para un evento de esta dimensión. Unas cifras que ahora se importan a Vélez-Málaga, aunque la próxima edición del festival sea de dos jornadas, en vez de las tres habituales en su época almerienese.
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