Rachid B, en La Térmica: «La música es una patria personal, un refugio»

Rachid B, marroquí afincado en Madrid que se convirtió en 2025 en una auténtica sorpresa musical -la crítica especializada no deja de elogiarle-, es uno de los protagonistas de la programación del nuevo cuatrimestre de La Térmica. Presentará su disco 'El Ghorba,' en el que refleja su travesía vital como migrante y en el que palpita, de principio a fin, el sentimiento de nostalgia.

Usted podría cantar en inglés, francés o castellano, y sin embargo lo hace en darija, dialecto árabe hablado en Marruecos.

Cantar en darija es un ejercicio de reivindicación. Mi disco se llama 'El Ghorba', y si engloba esa parte de nostalgia, tristeza y ansia de estar en tu tierra, tiene que ser cantado en mi propio idioma nativo, de lo contrario no tendría sentido.

¿Por qué decidió emigrar a España hace ahora 26 años?

No lo decidí yo, fueron las circunstancias. Vine con un visado artístico. Conocía a un persona de Madrid, con la que tenía una relación sentimental, y por eso me quedé a vivir allí.

¿Lo pasó mal a su llegada a la capital?

Los principios no fueron fáciles. Aunque haya cercanía entre Marruecos y España, son dos países inmensamente distintos. Una ciudad inmensa como Madrid, una jungla de cemento, también hizo sentirme más aturdido de lo que soy. En esa ciudad gigante me sentía como abrumado, me costó adaptarme.

¿A qué se agarró?

No hay que agarrarse a nada, hay que entender los juegos y ya está, seguir el trayecto y aprender de la experiencia.

¿Se siente totalmente integrado?

No me gusta la palabra integrado. Te hace sentir como una pieza, eso de integrado. Prefiero decir adaptado.

¿Aun se siente extranjero en las dos orillas del Mediterráneo?

Ese es un síntoma que persigue a todos los emigrantes. Esa es la factura que hay que pagar: aquí no te reconocen y allí tampoco. Nunca vas a ser el mismo.

¿Por qué se teme al inmigrante en España?

Ah, eso yo no lo entiendo. La inmigración aporta más cosas buenas que malas. Los partidos políticos tendrían que dejar de desviar la realidad. ¿Sabe cómo llega la fruta a su casa, o el pescado, o la carne? ¿Sabe quién está en la construcción, a quién le debemos las infraestructuras, o la limpieza de las calles?

¿La música también es una patria?

Es un refugio, donde escupes todo. También puede ser una patria personal, sí.

Su primer disco lo publicó el año pasado, a sus 50 años, sin estrategias de marketing, ni viralidad en las redes, ni grandes inversiones.

He leído en la prensa que dicen que es algo anómalo: un artista con 50 años, con una vida ya madura, que se tire al vacío, saque un disco y tenga repercusión.

¿Qué buscaba con un disco como 'El Ghorba'?

Reflejar el sentimiento de un inmigrante. En mis letras reflexiono sobre la relación con mi madre, el entorno, el amor a mis hermanos, al barrio [de Hortaleza], a estar con los tuyos...

Con su debut ha tocado el cielo: su álbum se situó entre los 10 mejores de 2025, según la crítica. ¿Cómo convive con el éxito?

Yo estoy más asombrado por otras cosas. Lo bonito del proyecto es que no tenía ninguna expectativa, ni siquiera que llegara a la boca del metro del barrio. Lo chulo es que lo hemos hecho entre cuatro amigos, que me apoyaron y han hecho posible que llegue a más gente. Es verdad que ahora, con la repercusión que está teniendo, me asombra más. Esto va más en serio de lo que yo pensaba. Quizá sienta un poco de vértigo.

¿Por qué su música me transmite tanto a pesar de que no entienda nada de lo que canta?

Porque es un proyecto muy honesto.

¿Trabaja en un segundo disco?

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Antes quiero disfrutar de éste pero sí que ya tengo algún tema nuevo.