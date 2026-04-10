Fran Cantos: un actor malagueño se 'paseará' por el Festival de Cannes

Los directores Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y el tándem formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi no van a ser los únicos españoles que estrenarán sus nuevos filmes en el prestigioso Festival de Cannes. Fuera de la competición oficial pero en la no menos interesante sección paralela Una Cierta Mirada, el actor malagueño Fran Cantos participa en 'La más dulce', una coproducción hispano-marroquí dirigida por Laïla Marrakchi en la que también interviene la actriz Itsaso Arana.

La película, seleccionada en el apartado dedicado a las propuestas más arriesgadas y de nuevas miradas dentro del cine internacional, nos presenta las historias de un grupo de mujeres marroquíes que trabajan como recolectoras de fresas en Andalucía, abordando temas sociales y humanos desde una perspectiva íntima, no estrictamente social.

Con la selección en Cannes, Cantos sigue aquilatando una carrera interpretativa que en los cinematográfica y televisivo está teniendo estos últimos años una cosecha importante: de hecho, el pasado Festival de Málaga se estrenaron dos películas que contaron con el de Coín en papeles secundarios, 'Altas capacidades' y la a la postre ganadora de la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española, 'Yo no moriré de amor'. En la pequeña pantalla a Cantos se le ha podido ver en las series 'La promesa', 'La unidad', 'Paraíso', 'Las abogadas' y próximamente en 'Sira'.

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Hasta hace poco el prestigio de Fran Cantos se lo había labrado principalmente en la escena, el teatro. El intérprete malagueño se formó en Madrid en el Laboratorio de Teatro William Layton. Inicia su carrera en el ámbito del teatro trabajando junto a Miguel del Arco, Gon Ramos, José Padilla o Álvaro Lavín. En 2020 y en 2025 obtuvo el Premio de la Unión de Actores y Actrices a Mejor Actor de Reparto en Teatro por 'Jauría', dirigido por Miguel del Arco, y por 'El Alcalde de Zalamea', dirigido por José Luis Alonso de Santos. Con toda seguridad, su paso por Cannes le dará muchas más alegrías.