El teatro Echegaray estrena Tramontana el proximo 23 de abril

El Teatro Echegaray de Málaga estrenará el próximo 23 de abril Tramontana, una obra dirigida por Javier Parra y protagonizada por Patricia Navas, Fernando Rueda y Francisco Rod. El montaje se basa en el texto escrito por Juanma Rodríguez Ortiz, que ya ha sido galardonado en el X Certamen Jesús Campos para textos teatrales.

¿De qué trata Tramontana?

Tramontana lleva al espectador a una costa indeterminada, con un faro sin luz. En ella viven dos pescadores, un padre y su hijo, interpretados por Francisco Rod y Fernando Rueda. La vida cotidiana de ambos se ve interrumpida por la llegada de miles de refugiados. Este acontecimiento enfrenta la postura del padre, que prefiere mirar hacia otro lado, con la de su hijo, que quiere ayudarlos. Junto a ellos aparece la Mujer de Arena (Patricia Navas), un personaje misterioso que conecta con el pasado de ambos protagonistas.

Fernando Rueda y Francisco Rod en un momento de los ensayos de la obra de teatro Tramontana. / Ignacio Iribarnegaray

La obra aborda el fenómeno de los desplazamientos forzados y pone el foco en las consecuencias humanas de la guerra, especialmente en quienes se ven obligados a abandonar su tierra.

La historia presenta este dilema a través de tres personajes. El padre representa el inmovilismo. El director Javier Parra lo define como “encerrarnos entre la oscuridad”, un personaje que busca “cerrar sus ojos a lo que le pasa al vecino”. Por su parte, el actor Fernando Rod lo describe como alguien que “prefiere que su hijo le odie a verle sufrir”.

Frente a él se sitúa el hijo, que adopta la postura opuesta: ayudar a los refugiados e implicarse con quienes le rodean.

Propuesta escénica de Tramontana

Tramontana combina plásticos, juegos de luces, bruma y viento para construir una escenografía “abstracta”, en palabras de Javier Parra. El diseño escénico, a cargo de Carlos Fortuny, busca “reflejar lo que sucede en el interior de los personajes”.

El casting ha apostado por actores vinculados a la escena teatral de Málaga, tanto en el reparto como en el proceso de producción, según el propio director. Por ello, intérpretes como Fernando Rueda, vinculado al Teatro Echegaray desde 2023, encajan dentro de esta propuesta.

La problemática del Teatro

La obra se desarrolla en un contexto cada vez más hostil para el teatro. “Cada vez es más difícil conseguir financiación para proyectos”, señala Javier Parra, quien también apunta a la “competencia con otros eventos de ocio”. A pesar de ello, el equipo busca abrirse paso y conectar con el público a través de una propuesta centrada en el conflicto humano.