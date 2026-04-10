Málaga se prepara para recibir el festival TIP TOE, impulsado por Antonio Banderas y Lucía Lacarra

TIP TOE llega a Málaga como un proyecto pionero enfocado a la danza internacional. Impulsado por Antonio Banderas, el festival TIP TOE celebra su primera edición en el Teatro del Soho CaixaBank durante los días 11 hasta el 19 de abril. Estará dirigido por la prestigiosa bailarina Lucía Lacarra y contará con la participación de grandes figuras de la danza como el director francés de la compañía francesa Malandain Ballet Biarritz, Thierry Malandain.

La presentación de la primera edición del festival TIP TOE se ha realizado en el restaurante La Pérgola del Mediterráneo. Además de las actuaciones, el festival ofrecerá actividades paralelas que completarán una variada programación con audiciones para jóvenes talentos, encuentros únicos con reconocidos profesionales de la danza actual y talleres coreográficos que prometen al espectador a formar parte de ellos. Uno de los eventos más esperados es la barra de ballet al aire libre en el Puerto de Málaga el día 12 de abril, donde 500 estudiantes, profesores y profesionales de la danza bailarán al unísono para demostrar la belleza del ballet.

Cuatro destacadas compañías internacionales de danza participarán en esta primera edición de Soho Internacional Dance Festival TIP TOE. Málaga se llenará de danza, movimiento y expresión artística. Cinco grandes espectáculos se exhibirán en el Soho y se concederá el premio Lux Doctor a una de las grandes figuras de la danza mundial, Julio Bocca, máximo exponente del ballet por su brillante trayectoria profesional.

Photocall con Antonio Banderas, Lucía Lacarra y Thierry Malandain / C.C.

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