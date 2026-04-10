Danza
Málaga se prepara para recibir el festival TIP TOE, impulsado por Antonio Banderas y Lucía Lacarra
Del 11 al 19 de abril, el Teatro del Soho CaixaBank acogerá el festival TIP TOE, que incluye espectáculos, audiciones, talleres y una barra de ballet al aire libre en el Puerto de Málaga
Carlos Cordero Rosado
TIP TOE llega a Málaga como un proyecto pionero enfocado a la danza internacional. Impulsado por Antonio Banderas, el festival TIP TOE celebra su primera edición en el Teatro del Soho CaixaBank durante los días 11 hasta el 19 de abril. Estará dirigido por la prestigiosa bailarina Lucía Lacarra y contará con la participación de grandes figuras de la danza como el director francés de la compañía francesa Malandain Ballet Biarritz, Thierry Malandain.
La presentación de la primera edición del festival TIP TOE se ha realizado en el restaurante La Pérgola del Mediterráneo. Además de las actuaciones, el festival ofrecerá actividades paralelas que completarán una variada programación con audiciones para jóvenes talentos, encuentros únicos con reconocidos profesionales de la danza actual y talleres coreográficos que prometen al espectador a formar parte de ellos. Uno de los eventos más esperados es la barra de ballet al aire libre en el Puerto de Málaga el día 12 de abril, donde 500 estudiantes, profesores y profesionales de la danza bailarán al unísono para demostrar la belleza del ballet.
Cuatro destacadas compañías internacionales de danza participarán en esta primera edición de Soho Internacional Dance Festival TIP TOE. Málaga se llenará de danza, movimiento y expresión artística. Cinco grandes espectáculos se exhibirán en el Soho y se concederá el premio Lux Doctor a una de las grandes figuras de la danza mundial, Julio Bocca, máximo exponente del ballet por su brillante trayectoria profesional.
Espectáculos y horarios
- Sábado 11 de abril: 19:00/ Malandain Ballet Biarritz. Les Saisons en el Teatro del Soho CaixaBank y Q&A con Thierry Malandain y el público.
- Domingo 12 de abril: 12:00/ Actividad Barra de Ballet. Barra de ballet en el Puerto de Málaga con diversas escuelas de danza.
- Domingo 12 de abril: 19:00/ Malandain Ballet Biarritz. Les Saisons en el Teatro del Soho CaixaBank.
- Lunes 13 de abril: 16:00/ Audición Internacional Bavarian Junior Ballet. Llevada a cabo por Ivan Liska y Olivier Vercoutere para seleccionar a dos bailarines para un contrato de dos temporadas con la compañía y a otros dos para hacer residencia en Múnich.
- Martes 14 de abril: 10:00/ Ensayo abierto para estudiantes de Danza hasta completar aforo en Teatro del Soho CaixaBank.
- Martes 14 de abril: 19:00/ Programa Bavarian Junior Ballet en teatro del Soho CaixaBank.
- Jueves 16 de abril: 11:00/ Encuentro con Julio Bocca en La Pérgola del Mediterráneo con entrada libre hasta completar aforo.
- Jueves 16 de abril: 19:00/ Premio Lux Doctor a Julio Bocca por su admirable trayectoria internacional en Teatro del Soho CaixaBank. Posteriormente, Folia (Käfig) en Teatro del Soho Caixabank.
- Viernes 17 de abril: 11:00/ Taller coreográfico con la compañía Käfig en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM).
- Viernes 17 de abril: 19:00/ Folia (Käfig) en Teatro del Soho Caixabak y Q&A con Mourad Merzouki y el público.
- Sábado 18 de abril: 19:00/ Forlandia con Lucía Lacarra en el Teatro del Soho Caixabank y Q&a con Lucía Lacarra y el público.
- Domingo 19 de abril: 19:00/ Lost Letters con Lucía Lacarra en el Teatro del Soho Caixabank.
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