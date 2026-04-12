Antonio Banderas convierte el Puerto de Málaga en una gran barra de ballet con Lucía Lacarra al frente

Unas seiscientas personas, según la organización, han participado este domingo en un espectáculo de danza impulsado por Antonio Banderas que ha convertido el Puerto de Málaga en una gran barra de ballet, dirigida por Lucía Lacarra.

El evento ha tenido lugar en el Muelle Uno, ante el Centro Pompidou de Málaga, en el marco del Festival Internacional de Danza Tip Toe, que impulsa Banderas, quien ha dicho que esto es el comienzo de unos festivales que se van a celebrar cada año.

Banderas ha destacado que el objetivo es "sacar las artes escénicas a la calle, sacarlas de los escenarios y ponerlas al servicio de los ciudadanos".

Lucía Lacarra y Antonio Banderas en el Muelle Uno. / EFE

Con Lucía Lacarra a la cabeza, unos seiscientos estudiantes, profesores y profesionales de la danza de toda Andalucía y la provincia de Málaga han participado en este evento único.

Compartir ejercicios de ballet en Málaga

El objetivo es compartir con la ciudad uno de los ejercicios fundamentales del ballet, una práctica que refleja la disciplina, el trabajo y la dedicación que hay detrás de esa técnica, además de "la belleza y elegancia de este arte", ha indicado el Teatro del Soho CaixaBank.

En la presentación de Tip Toe, que ha tenido lugar esta semana, Banderas resaltó que desde el inicio del Teatro del Soho quería "incluir la danza como una de las artes escénicas que debían formar parte", y por eso figura "en la nomenclatura que está en la fachada" del edificio, que luce las palabras "teatro, música, danza y Málaga".

El Paseo de la Farola se ha convertido en una gran barra de ballet, con una demostración de distintas posturas de danza. / EFE

Lucía Lacarra, leyenda del ballet en España

La elegida para dirigir el festival es la bailarina española Lucía Lacarra, quien ha calificado su encuentro con Banderas como "un regalo de la vida inesperado" que le permitirá aportar "un granito de arena" al mundo de la danza, que ha sido su "vida".

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"No hay muchos festivales de danza en este momento, porque hay pocas personas a nivel institucional que quieran hacer el esfuerzo, y hace falta que alguien como Antonio Banderas, con esa pasión por las artes escénicas, acepte el gran reto", agregó Lacarra.