"Cuando empezamos, nos queríamos parecer a Deep Purple más que a Triana"

Comenzaron esta gira de despedida en enero de 2025 y la concluirán en noviembre de 2026 en Madrid. ¿Demasiadas emociones?

La verdad que sí. Está siendo todo muy emotivo y hasta alguna lágrima se ha escapado en alguno de los conciertos. En principio la gira iba a durar un año, pero la gente nos ha ido pidiendo más y al final casi van a ser dos. Lo que nosotros queríamos era dejar un buen recuerdo después de tanto tiempo y poder despedirnos de todo el mundo. El último concierto se celebrará en noviembre en el Palacio Vistalegre, luego iremos a Ecuador y en diciembre ya estaremos en casita descansando.

Imagino que tomar la decisión no habrá sido fácil. ¿Vieron que ya había llegado el momento?

Sí, la decisión fue unánime. Vimos que estábamos en un buen momento, con nuevos discos publicados recientemente, y preferimos dejarlo todavía en alto para que la gente guardara un buen recuerdo de nosotros. No sé si la decisión partió de mí o de algún compañero... Puede parecer curioso, pero me acuerdo que a mí me impactó bastante la retirada de Toni Kroos, el jugador del Real Madrid. Todo lo que dijo de que no quería verse arrastrándose por los campos me hizo pensar... Queríamos irnos nosotros y así será. La decisión ya está tomada. No hay vuelta atrás.

"Queríamos irnos nosotros y así será. La decisión ya está tomada. No hay vuelta atrás"

Echando la vista atrás, ¿con qué se quedan de estos más de 45 años de carrera?

Sobre todo con el público, que nunca nos ha abandonado. Siempre ha estado con nosotros y eso hay que valorarlo. Lo que hemos intentado es hacer una carrera de fondo sabiendo que siempre iba a haber años de más y menos éxito. La música ha sido nuestra pasión y nos hemos esforzado mucho en hacer buenas canciones y en ser fieles a nosotros mismos. Al final, hemos conseguido un buen puñado de temas y la verdad es que estamos satisfechos.

¿Qué repertorio han preparado para esta gira?

Siempre se va a quedar alguna canción importante fuera, pero lo que hemos intentado es hacer un recorrido por buena parte de nuestra discografía. La gente está disfrutando mucho en estos conciertos y seguro que en Zaragoza ocurre lo mismo. También es importante que nosotros lo pasemos bien en el escenario para poderlo transmitir, así que el repertorio también lo hemos elegido teniendo eso en cuenta.

En estos útimos años han conseguido reunir a varias generaciones en sus conciertos. ¿Es ese uno de sus mayores logros?

Sin duda. Estamos muy orgullosos de mantener a los que empezaron con nosotros en los años 80 y al mismo tiempo haber ido incorporando nuevos seguidores. Hemos logrado que a nuestros conciertos vengan familias enteras. Puedes ver a padres con sus hijos e incluso a abuelos. Eso no tiene precio.

Han sido una referencia del rock andaluz. ¿El género se queda huérfano?

Bueno, también se decía eso cuando se fue Triana. Muchos grupos han ido desapareciendo y han dejado su hueco. Nosotros también lo dejaremos, pero yo creo que vendrán otros para seguir manteniendo vivo el rock andaluz y la música del sur. De hecho, hay grupos actuales que beben de esas fuentes, el problema es que las grandes compañías no apuestan por ellos. Salvando las distancias, ahí están por ejemplo los Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

Nombraba antes a Triana. En 2021 ya les homenajearon con un disco de versiones. ¿Cómo de importante fue esta banda para Medina Azahara?

Bueno, influyeron a muchos grupos, también a nosotros, por supuesto. Nuestra propuesta era distinta, con un rock más duro, pero ellos portaron la llave para que otras bandas como Alameda, Guadalquivir, Mezquita o nosotros mismos entráramos en la industria.

Cuando crearon la banda en 1979, ¿a quiénes se querían parecer?

Nosotros siempre nos quisimos parecer a Deep Purple más que a Triana [Ríe]. Lo que pasa que el sur estaba muy presente en nosotros y yo cantaba de una forma muy diferente a los ingleses... Pero sí, a nosotros lo que nos gustaba era el rock duro.

¿Cómo recuerda esos inicios?

Todo surgió de forma muy natural. Teníamos un grupo de versiones con el que tocábamos en ferias y eso. Nos llamábamos Retorno y en los ensayos siempre nos gustaba improvisar. Poco a poco empezamos a hacer nuestros primeros temas y así nació la banda. Yo siempre he hecho las letras y las melodías, pero la música ha sido algo compartido por todos.

Dejan canciones para el recuerdo como, por ejemplo, Necesito respirar. ¿Cómo nació ese tema?

También de una forma muy natural. Paco Ventura vino con una música que llegaba muy bien al oído y yo le puse la letra y la melodía. Lo curioso es que la compañía al principio no la veía porque decía que suponía un cambio brusco con lo que veníamos haciendo en esos años. Pero nosotros insistimos porque siempre le vimos mucho potencial. Y al final se ha convertido en una imprescindible.

¿Van a dejar algún recuerdo de esta gira para sus seguidores?

Sí, se está haciendo un documental de la gira y de toda nuestra historia que saldrá cuando nos despidamos. Y a nosotros también nos gustaría grabar el último concierto de Madrid, pero creo queva a ser complicado porque ahora no tenemos discográfica y tampoco la queremos...

¿Seguirán vinculados a la música?

Yo creo que cada uno cogerá un camino distinto, pero sin olvidar nunca la música, que al final es nuestra pasión. Toni Kroos dejó el fútbol, pero seguro que sigue haciendo algo relacionado con su mundo [Ríe].