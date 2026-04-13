David Montero presenta 'El tiempo del hijo' en el Teatro Cánovas el viernes y el sábado

El Teatro Cánovas de Málaga recibe este fin de semana el último espectáculo de David Montero, 'El tiempo del hijo', una obra con la que cierra su trilogía autoficcional y que pone en escena los cuidados y el fallecimiento de su madre, enferma de Alzheimer.

Las funciones tendrán lugar el viernes 17 y el sábado 18, a las 20.00 horas, según han indicado desde la Junta en un comunicado. Tras 'Si Yo Fuera Madre' y 'EX. Final del simulacro', el dramaturgo sevillano cierra su trilogía autoficcional con 'El tiempo del hijo'.

En esta ocasión, Montero parte de la enfermedad y el fallecimiento de su madre para plantear una reflexión en torno al Alzheimer y su lugar en la sociedad. Sobre la escena, las señas de identidad que ha ido desarrollando en los últimos años: un lenguaje que se nutre de lo autobiográfico para trascenderlo, con la convicción de que los mecanismos psicológicos que funcionan en el interior de los grandes acontecimientos históricos (aparentemente increíbles e inhumanos) son los mismos que rigen las situaciones íntimas (absolutamente humanas y muy triviales).

La obra se sitúa en el lugar que deja la muerte de su madre: el de hijo huérfano para siempre. Montero se enfrenta solo en el escenario para nombrar una ausencia irreparable mientras abre hacia lo colectivo la experiencia individual: quién cuida de las personas enfermas de Alzheimer y qué lugar ocupan esos cuidados en la sociedad.

De nuevo, como en sus obras anteriores, el creador se muestra como turista de su propia vida. Si en 'EX. Final del simulacro' aparecía como exmarido y en 'Si yo fuera madre' como padre fallido, aquí aborda su rol como hijo que ha perdido a su madre y trata de reconstruir su enfermedad y su pérdida con una máxima: debe ser lo más exacto posible, porque lo que él olvide se habrá perdido para siempre.

En ese camino recordará que cuidar a una persona con alzhéimer es como hacer un velatorio que se derrama en el tiempo: una muerte a plazos, un duelo que nunca termina de llegar. Se acompaña de Javier Berger y Ana Donoso como colaboradores en dramaturgia y dirección; David Linde en la iluminación y acompañamiento artístico; y Lugadero como responsable del espacio escénico y del diseño gráfico. La música y el espacio sonoro corren a cargo de Elena Córdoba (Novia Pagana), mientras que la coreógrafa Vanesa Aibar firma la asesoría de movimiento.

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'El tiempo del hijo' es una producción de LaSuite y cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, a través del programa de residencias que gestiona la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.