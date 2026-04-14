La Feria del Libro abre etapa más ambiciosa y convoca a Irvine Welsh y Alan Hollinghurst

Nueva etapa en la Feria del Libro de Málaga, que busca la exigencia y la calidad en una programación que busca a todos los públicos. Y se nota la mano del gestor cultural Txema Martín como director de contenidos (recordemos, fue responsable de la recordada Noche de los Libros en La Térmica, que trajo a luminarias como Michel Houellebecq, Mircea Cărtărescu, Nuccio Ordine y Emil Ferris, entre muchos otros) en una parrilla que redobla la ambición: los escritores británicos Irvine Welsh y Alan Hollinghurst, el periodista Martín Caparrós y la superventas María Dueñas lideran el cartel de la próxima edición, la número 55 ya, de la cita, que se celebrará entre el 30 de abril y el 10 de mayo y que ha sido presentada esta mañana en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

Foto de familia de organizadores y patrocinadores de la Feria del Libro de Málaga / Álex Zea

Andrés Neuman, Aroa Moreno Durán, Chantal Maillard, Lorenvo Silva, Elsa Punset, Vicente Vallés y Christian Gálvez son algunos de los nombres, más de 50, que completan la agenda literaria que se desarrollará, un año más, en el Paseo del Parque. "Queremos hacer una feria más grande y más internacional para organizar una auténtica fiesta de las letras, que busca nuevos públicos", argumenta Martín, justificando la coexistencia en la parrilla de autores favoritos de la crítica como Hollinghurst como de nombres mediáticos como los de Gálvez y Vallés, y firmas del tan en boga del young adult o podcasters como Las hijas de Felipe.

Casetas

Tras unos años complicados, marcados por la crisis del sector editorial y librero, la Feria del Libro malagueña redobla su ambición en busca de volver a ser, como lo fue durante un tiempo, "la tercera feria española", tal y como recordó el director de la cita, Manuel García Iborra. La búsqueda de un nuevo esplendor viene con cifras al alza: así, se desplegarán en el Paseo del Parque 71 casetas, el mayor número de la historia y, además, se ha incrementado en un 10% el total de editoriales y librerías presentes en el encuentro; también se suman espacios (el Auditorio Eduardo Ocón acogerá actividades), para que la Feria sea un acontecimiento más abierto y "de ciudad", en palabras de Martín, y también patrocinios privados (liderados por la Fundación Unicaja) para enriquecer el presupuesto, que pasa de los 150.000 euros de la convocatoria del 2025 a los entre 180.000 y 200.000 previstos para la inminente edición.

Con un cartel elaborado por el malagueño Estudio Santa Rita que lanza un guiño al centenario del nacimiento de la revista 'Litoral' e invita a partir de una fiesta, la de las letras, que puede vivirse con los colores mediterráneos, las actividades comenzarán el 30 de abril con el pregón inaugural, a cargo de la prestigiosa autora boquerona Esther García Llovet. A partir de entonces, muchas páginas que pasar para todos.