Málaga se prepara para la 'Marcha Cobarde' en homenaje a Chiquito de la Calzada

Una 'Marcha Cobarde', en la que se invitará a los participantes a ataviarse y a caminar como Chiquito de la Calzada, desfilará por las calles de Málaga para homenajear al humorista el 20 de junio, en el 'Yellow Day', reconocido a nivel internacional como el día más feliz del año.

Uno de los promotores de la iniciativa es el actor y director Ignacio Nacho, que ha explicado este martes a EFE que la idea ha partido del colectivo artístico And The, "que apuesta por actividades que se salgan de la norma, transgresoras, divertidas y con un componente muy vanguardista y canalla".

Estas actividades "tienen en el fondo un afán muy cohesionador, de implicar a la gente de a pie y romper con el código tan acartonado de que el arte es elitista", ha añadido.

El desfile partirá desde la antigua Casa de Socorro, cercana a la Calzada de la Trinidad de la que Chiquito tomó su nombre artístico, y discurrirá hasta la plaza de la Constitución, por donde era habitual ver caminar al humorista del brazo de su inseparable esposa, Pepita.

Todos los interesados pueden recibir más información en los perfiles del acto en redes sociales (@lamarchacobarde), "donde pueden inscribirse y recibir un carné que les acreditan como participantes activos en el desfile".

Chiquito de la Calzada, en una de sus galas televisivas / tve

"Aunque hay una libertad absoluta, que es una de las consignas básicas del colectivo, no estaría mal ir ataviado al modo de Chiquito, con máscaras, patillas y calvas falsas o calvas reales, el que las tenga", ha precisado el organizador.

Además, se anima "a intentar aproximarse a la manera de andar de Chiquito, en una imitación multitudinaria a modo de desfile", que estará amenizado con megafonía en la que se reproducirán palabras, frases y onomatopeyas acuñadas por el humorista.

Los organizadores manejan unas previsiones iniciales de medio millar de participantes, aunque creen que "se van a superar con creces" en esta iniciativa que pretende "honrar la memoria de un cómico único", ha resaltado Ignacio Nacho.