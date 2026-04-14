Rocío Molina logra 4 nominaciones en los Premios Talía por 'Calentamiento', que estrena mañana en el Teatro Cervantes

La malagueña Rocío Molina, con su espectáculo 'Calentamiento', destaca en las nominaciones de la cuarta edición de los Premios Talía, anunciadas en el Museo San Isidro de Madrid por Anabel Alonso y Jorge Blass. Precisamente, Molina estrenará en su tierra, en el Teatro Cervantes, mañana mismo la citada función, con la que se abrirá el ciclo Flamenco Lo Serás Tú. 'Calentamiento' suma cuatro designaciones en los Talía (Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Intérprete Femenina de Danza, Mejor Dirección de Escena y Mejor Coreografía).

Las cantaoras Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango y Gara Hernández, el bailaor José Manuel Ramos 'Oruco', las luces de Carlos Marquerie, el diseño escénico de Cabosanroque y la codirección y textos de Pablo Messiez, acompañan a Molina en su nuevo espectáculo, un elogio al comienzo, a los procesos y ritos con los que comienza la creación.

Molina calienta su cuerpo como lo calienta cada vez que entra en su estudio, y hace eso que los flamencos llaman una tabla de pies porque así, dice, sus piernas se agarran a la tierra. Cierra las costillas, mete el ombligo, sujeta la tripa, abre los hombros, sujeta los omoplatos, relaja el cuello. Tensa las piernas. Las contrae. Calienta todo su cuerpo durante más de treinta minutos hasta superar la barrera del dolor porque solo entonces llega ese momento en el que ya puede empezar a bailar y todo es posible. Lleva haciéndolo desde que tiene siete años y dice que es su forma de empezar y que si no deja de empezar es porque le aterra no poder empezar más, porque no quiere que la fiesta termine.

Soledad

Aseguró a este periódico la malagueña que 'Calentamiento' nació de la soledad: "Vivía un momento de soledad muy fuerte que me ha enseñado muchísimo, pero ha sido muy desoladora a todos los niveles. He tenido que hacer un centrifugado muy fuerte de vida y entender que tenía que desapegarme de muchas cosas, incluso artísticamente, para perseguir la libertad. Cosas tan serias como desapegarme de lo flamenco, de la figura masculina y de lo gitano".

Y después llegó el alivio: "Cada persona se alivia como quiere y como puede, y yo lo busqué cambiando mi forma habitual de entrar al estudio. Siempre entro a calentar, a poner la musculatura al límite, a cansarme y a sudar porque a partir de ahí puedo empezar a ensayar o a crear, antes no. Y entré desde la escucha, el antojo, dejando que el cuerpo buscara su placer y se estirara por aquí y por allí, ay qué gusto… y no a través del machaque".

Y, finalmente, en ese proceso llegó la fiesta: "Yo siento que la vida funciona así, con esa forma de agredirnos a nosotros mismos y entender cómo aliviarnos. Es muy difícil de explicar, pero hay un momento en el que se junta mi momento vital de soledades con la búsqueda de un alivio. Yo necesitaba que cayera una ficha fuerte y de pronto cae una que te dice: necesitas el alivio, sí, pero siento decirte que tu alivio es éste. Entonces bajas los brazos y dices: 'Que venga la fiesta desde esa soledad y esa profundidad, abandónate a los placeres que vengan, y unas veces son ligeros o profundos, y otras son violentos y duelen y son hasta hirientes. ero es que la propia vida es así, reutiliza esa energía y sé capaz de ponerte en ese estado y, cuando entre la fiesta, deja la puñetera potencia a un lado". De todo eso habla, Messiez desde la palabra y Molina desde su cuerpo, 'Calentamiento'.