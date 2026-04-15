Festival de Danza
Una lesión de Lucía Lacarra obliga a cancelar los espectáculos 'Fordlandia' y 'Lost Letters' de Danza TIP TOE en Málaga
El Teatro del Soho CaixaBank reprogramará ambos espectáculos, que estaba programados para el 18 y 19 de abril, en cuanto lo permita la recuperación de la bailarina y el calendario de programación
El Festival Internacional de Danza TIP TOE ha informado de la cancelación de los espectáculos 'Fordlandia' y 'Lost Letters' por una lesión de Lucía Lacarra, directora del festival.
La artista ha sufrido la lesión durante un ensayo en escenario, lo que le impide bailar las próximas semanas por prescripción médica, afectando a los espectáculos previstos para los días 18 y 19 de abril en el Teatro del Soho CaixaBank.
El Teatro del Soho CaixaBank reprogramará ambos espectáculos en cuanto lo permita la recuperación de la bailarina y el calendario de programación, según han informado.
Continúan las actividades de TIP TOE
A pesar de esta cancelación, el festival TIP TOE mantiene sus actividades. Así, este jueves se celebrará la entrega de un reconocimiento especial al prestigioso bailarín Julio Bocca, figura internacional de la danza, con el Premio Lux Ductor por su gran trayectoria.
Reconocimiento que entregará Antonio Banderas en el escenario del Teatro del Soho CaixaBank a las 19.00 horas.
Gestión de las entradas
El importe de las entradas será reembolsado íntegramente de forma automática a través del mismo canal de compra para aquellos que no pueden asistir a las nuevas fechas. Las localidades adquiridas en taquilla podrán gestionarse directamente en el teatro. Para cualquier incidencia, se puede contactar al correo electrónico jefedesala@teatrodelsoho.com, indicando localizador, nombre completo y teléfono de contacto.
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