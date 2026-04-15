Rocío Molina «entrena» su libertad creativa en el Teatro Cervantes

La malagueña Rocío Molina, con su espectáculo Calentamiento, abrió anoche las sesiones del ciclo jondo del Teatro Cervantes, Flamenco Lo Serás Tú.

Las cantaoras Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango y Gara Hernández, el bailaor José Manuel Ramos Oruco, las luces de Carlos Marquerie, el diseño escénico de Cabosanroque y la codirección y textos de Pablo Messiez, acompañan a Molina en su nuevo espectáculo, un elogio al comienzo, a los procesos y ritos con los que comienza la creación.

Rocío Molina en un momento del espectáculo / álex zea

Rocío Molina narra sobre el escenario que antes de empezar con el calentamiento hará un calentamiento previo al calentamiento para empezar a calentarse antes de empezar. Este abrirse al infinito del comienzo es el de la vida diciéndole a la muerte que «no es que le tema, es que ni siquiera ha empezado a andar el camino». Y como cada principio entraña un final,este Calentamiento no dejará de moverse en círculos buscando el alivio. Lo encontrará a veces en la calma, a veces en el trabajo, a veces en el placer, a veces en el dolor, a veces en soledad, a veces en compañía. Pero siempre, siempre, siempre, en no dejar que la fiesta termine.

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La nueva función de Rocío Molina acaba de recibir cuatro nominaciones en los Premios Talía: Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Intérprete Femenina de Danza, Mejor Dirección de Escena y Mejor Coreografía).