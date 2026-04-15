El Último de la Fila arranca su gira de regreso el 25 de abril en el Marenostrum Fuengirola

El próximo sábado 25 de abril arrancará en Marenostrum Fuengirola la gira que traerá de vuelta a los escenarios a El Último de la Fila, un acontecimiento que, desde que fue anunciado por Manolo García y Quimi Portet, ha despertado "una enorme expectación entre el público y la crítica, consolidando el regreso de la mítica banda como un fenómeno sin precedente".

Tras casi tres décadas de ausencia del grupo, el público volverá a disfrutar del directo de una de las bandas "más influyentes" de la historia del pop rock español, marcado por "un sonido muy cuidado, una impecable puesta en escena y su proverbial carisma, así como por su capacidad de conexión con el público", han indicado desde la organización.

Formado en 1985 en Barcelona sucediendo a Los Rápido' y Los Burros, El Último de la Fila irrumpió en la escena musical fusionando influencias rock, pop y flamencas.

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Con una trayectoria llena de reconocimientos y múltiples discos de oro y platino alcanzaron "un éxito sin precedentes" en España, Europa y Latinoamérica. Desde su separación oficial en 1998, tanto García como Portet han desarrollado sus carreras en solitario.