El Museo de Málaga se abre habitualmente a voces contemporáneas, nuevas miradas artísticas, a las que presta sus salas para desplegar sus propuestas de hoy y mañana. La joven creadora sevillana Aurora Ruiz es la última de ellas y su 'Con el viento bailan las flores', la muestra que ha instalado en la antigua Aduana.

Se trata de un proyecto multidisciplinar integrado por pintura, escultura, video y trabajos sobre papel, piezas todas ellas que abogan por una mirada a nuestra realidad, lo que vemos, a partir de lo que sentimos, nuestro corazón.

La tesis de Ruiz es que el mundo no es solo lo que vemos, por lo que su proyecto artístico rehuye la mímesis y en su lugar plantea un ejercicio de re-cordis: pasar de nuevo por el corazón, originando un espacio donde las obras se articulan entre el recuerdo y la intuición como principales vías de conocimiento.

Aurora Ruiz propone una mirada sentida e intuitiva a lo que nos rodea

La temporal, que estará en cartel hasta el 7 de junio, propone imágenes que oscilan entre lo íntimo y lo universal, «que se manifiestan como un eco lejano de nuestra primera y única mirada al mundo. No de un mundo que fue, sino de un mundo que quiso ser». Pretende la sevillana que volvamos a esa forma instintiva de intentar aprehender el mundo, antes de inventar códigos y lenguajes con que representarlo, reimaginando cuando formas y colores «aludían a la naturaleza a la par que la inventaban». Así, los paisajes turbios, los cuerpos desdibujados y su instalación en la sala, construyen un territorio sensible que invita, trazando un espacio entre lo real y lo imaginado, a borrar la frontera entre el espectador y la obra.

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Aurora Ruiz (Dos Hermanas, 1999) es una pintora figurativa cuyo trabajo, a partir de la reconfiguración de contextos recordados, sesga lo familiar hacia un efecto extraño; explora temas de la naturaleza, el retrato, el bodegón y la experiencia humana, usando como principales recursos la memoria y la intuición y como registros lo onírico y lo irónico.