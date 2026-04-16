Francisco Sempere presenta 'La espía de Alfonso X', una novela sobre el siglo XIII y la Reconquista desde un personaje nunca antes visto

El autor malagueño Francisco Sempere presenta mañana, viernes 17 de abril, en la Sala Muñoz Degrain del Ateneo de Málaga, 'La espía de Alfonso X', una novela histórica que pone el foco en el sur peninsular durante el siglo XIII y la Reconquista. El libro se sitúa en la inestabilidad política, tensiones militares y avance progresivo de la época; un escenario marcado por alianzas, traiciones y estrategias entre los intereses cristianos y musulmanes. La Opinión de Málaga ha podido hablar con Sempere antes de la presentación de su libro.

Tras sus obras 'La cortesana de León', desarrollada en el siglo XI y 'La abadesa de Barcelona', ambientada en el siglo XII, la Edad Media es una época que inquieta a Fernando para seguir explorando. Una de las figuras más fascinantes es, sin duda, Alfonso X el Sabio. Aún lejos de convertirse en rey, llamó especialmente la atención a Francisco en ese momento previo a la coronación, cuando ya comenzaba a asumir ciertas responsabilidades en el proyecto de expansión de la Corona de Castilla, bajo el reinado de su padre Fernando III.

El contexto histórico es fundamental para novela: la presencia musulmana llevaba asentada siglos en la península y los reinos cristianos estaban fragmentados; Castilla daba un paso adelante y lograría conquistar Córdoba bajo el reinado de Fernando III. Es aquí donde la figura de Alfonso X toma protagonismo y se encarga de gestionar territorios e impulsar conquistas.

María La Balteira

Sin embargo, el verdadero protagonismo de la novela recae en María Pérez, La Balteira, un personaje mucho menos conocido que Alfonso X. Mientras Sempere se documentaba para escribir el libro, descrubrió a una mujer gallega con gran peso en la historia de nuestro país y que tenía una historia aún sin conta.

Soldadera (juglaresa), cantante y, según la obra, también espía. María La Balteira se presenta como una figura sorprendentemente transgresora para su época; nacida en un entorno noble, desde muy joven se negó a seguir el destino que la sociedad le había impuesto: a los diez años de edad, abandonó su hogar para unirse a grupos de trovadores y ganarse la vida cantando, bailando y recorriendo unos caminos que la llevarían a los campos de batalla. La obra la describe como una mujer inteligente, audaz y con un don para moverse entre distintos entornos, unas características especiales para la situación que rodeaba a Alfonso X.

La novela de Sempere también profundiza en la psicología de sus protagonistas. Alfonso es un personaje complejo, marcado por tensiones familiares y resentimientos. Con una necesidad constante de demostrar su valía. Por otro lado, María es una figura libre, desafiante, sin miedos y adelantada a su tiempo. Capaz de abrirse paso en un mundo dominado por hombres y romper las normas de una sociedad marcada por el patriarcado.

Rigor histórico

El rigor histórico es el punto fuerte de 'La espía de Alfonso X'. Sempere comenta que es muy difícil documentarse sobre los siglos XII y XIII en comparación con otros siglos posteriores, que cuentan con muchos más registros y archivos. La investigación ha requerido de tesis doctorales, estudios e incluso bibliografías especializadas, además de la ayuda de bibliotecarios.

Portada de la novela / Cedida

La ambientación de los lugares de la época y las vestimentas de los personajes es algo que Sempere también ha sabido cuidar con detalles. Para plasmarlo con acierto, Sempere ha trabajado a partir de descripciones recogidas en documentos de la época en la que describían los lugares en los que se celebraban registros y escritos reales. La observación de pinturas históricas le ha permitido imaginar los espacios, vestimentas y las escenas con una precisión más acertada. Además, para reconstruir ciudades como la Córdoba del siglo XIII, uno de los principales escenarios de la novela, Sempere se ha apoyado en la cartografía y los mapas para describir con precisión las callejuelas, mezquitas y lugares de interés.

Sempere insiste en que la obra es fiel al 99% de los hechos históricos conocidos, pero que posee cierta ficción para dotar de una mayor intensidad y fluidez a la historia.

El objetivo de la obra 'La espía de Alfonso X', según su autor, es "entretener al lector y acercarle a la historia con rigor". Una combinación que transforma a la novela de uno de los momentos más decisivos del pasado peninsular en un viaje narrativo e histórico.