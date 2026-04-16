Música
La Joven Orquesta Provincial de Málaga colabora con la Fundación Hospitalarias
El conjunto ofrece este sábado un recital a beneficio de Fundación Hospitalarias, que mejora la vida de las personas con problemas de salud mental y discapacidad intelectual de alta complejidad
La Opinión
La Fundación Hospitalarias Málaga acoge este sábado, 18 de abril (11.00 horas), un concierto de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. Bajo la batuta de su director titular, Juan Paulo Gómez Hurtado, la formación interpretará 'El tambor de Granaderos', de R. Chapí; 'Capricho andaluz' y 'Petenera', de J. Iglesias; 'Danza del Fuego (Benamor)', de P. Luna; 'Fandango (Doña Francisquita)', de A. Vives, y 'La boda de Luis Alonso', de G. Giménez.
La música desempeña un papel fundamental en la vida de las personas con graves problemas de salud mental y discapacidad intelectual de alta complejidad, contribuyendo a mejorar su bienestar emocional, favorecer la comunicación y generar espacios de conexión y disfrute compartido. Iniciativas como este concierto suponen una oportunidad única para acercar la cultura a quienes más lo necesitan, promoviendo la inclusión, la participación activa y el enriquecimiento personal a través de la experiencia artística.
Este concierto será de acceso libre y gratuito para residentes, familiares y colaboradores de la entidad, y estará también abierto a todas aquellas personas que deseen compartir un momento cultural con la citada fundación, fomentando así un espacio de encuentro entre la comunidad y el entorno social.
Joven Orquesta Provincial de Málaga
La orquesta está formada por músicos de toda la provincia de Málaga, que en su mayoría se encuentran realizando sus estudios musicales en los diferentes conservatorios y escuelas de música. Desde el año 2020, dirige la formación Juan Paulo Gómez.
El principal objetivo del director musical y artístico de la JOPMA fue, desde su llegada, la creación de un grupo humano sólido, basándose en una formación orquestal en la que se implementan el respeto mutuo y el trabajo en equipo como herramientas necesarias para dirigir los resultados hacia la excelencia musical.
Además de la JOPMA, Juan Paulo es director musical y artístico de Iberian Sinfonietta, colabora de manera activa con otras agrupaciones musicales y compagina su actividad artística con la docente, siendo Catedrático de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.
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