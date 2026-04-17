¿Cuándo puedo comprar mis entradas para la San Diego Comic-Con Málaga?

Ya hay fecha para poder adquirir una de las primeras entradas preferentes para disfrutar de la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga. La organización acaba de anunciar el procedimiento para reservar espacio en este multitudinario evento internacional, que este año como ya es sabido pasa a celebrarse en los primeros días del mes de octubre.

Con la promesa de mejorar la accesibilidad y de configurar fórmulas que permitan mejorar la experiencia, los responsables de la cita aseguraban semanas atrás en Madrid que los fans que acudieron a la primera edición tendrán condiciones favorables para acceder de nuevo al recinto malagueño. Así la preventa exclusiva de entradas de San Diego Comic-Con Málaga para su edición de 2026 ya tiene fecha (galería fotográfica de la presentación en tierras madrileñas).

Un instante de la presentación en suelo madrileño de este encuentro global que rinde homenaje a la cultura pop. / Fran Extremera

Página web

Quienes asistieron al evento en 2025 podrán acceder de manera anticipada a la compra de entradas a partir de las 10.00 horas del jueves 23 de abril. Deberán dirigirse al portal Ticketmaster, a modo de "tiquetera oficial de la convención", tanto para la preventa exclusiva como para poder culminar el proceso de venta de entradas para el público en general.

Recordemos además que esta vez se desarrollará este encuentro global entre los días 1 y 4 de octubre, "con mejoras en espacios y actividades", según abunda la propia organización. Además, existe un compromiso para "mantener el mismo aforo". Esa preventa en exclusiva responde al "agradecimiento a la comunidad fan" y a quienes ya asistieron en 2025. Así se habilita una ventana de compra anticipada para cuyo acceso será imprescindible tener a mano su Registration ID de 2025 y una cuenta creada en Ticketmaster con el mismo email que se usó en la San Diego Comic-Con Málaga en 2025.

Madrid acogió en marzo la presentación de la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga. / Fran Extremera

Límite de entradas

Cada fan podrá comprar un máximo de dos entradas: una para sí mismo/a y otra para su acompañante. Habrá posibilidad de conseguir una entrada diaria (jueves 1 de octubre, viernes 2 octubre, sábado 3 de octubre o domingo 4 de octubre) o el pack de cuatro días. Las primeras tendrán un coste por jornada, a partir de 13 años, de 84,80 euros (gastos de gestión de 4,80 euros incluidos). Los mejores de esa edad ya reseñada deberán abonar 37,10 euros (gastos de gestión de 4,80 euros incluidos).

¿Perdí mi ID 2025?

Los fans que no recuerden su Registration ID o que deseen modificar su email asociado a su ID podrán hacerlo. Toda la información para ello estará disponible a partir de este próximo lunes, 20 de abril. Mientras tanto, SDCC Málaga ha publicado una Guía de compra de entradas que recopila información útil. Además, desde el mismo lunes, los nuevos fans que estén planificando asistir en 2026 tendrán la posibilidad de crear un nuevo Registration ID.

Ese Registration ID 2026 será útil tanto en la preventa exclusiva como en la venta general: en la Preventa Exclusiva (a partir del 23 de abril a las 10:00h) el acompañante del comprador de la preventa exclusiva podrá ser alguien con un Registration ID del 2025 y también del 2026. Y en la venta general: contar con un Registration ID 2026 será imprescindible para comprar entradas cuando la venta se abra al público.

La segunda San Diego Comic-Con Málaga se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026 en FYCMA con una ampliación de espacios expositivos / Fran Extremera

Aforo máximo limitado

La San Diego Comic-Con Málaga mantendrá su aforo de 90.000 asistentes, con un máximo de 22.500 por jornada, mientras que ampliará de forma significativa sus espacios y contenidos con la incorporación, por ejemplo, de un pabellón adicional de más de 9.000 metros cuadrados en su Exhibitor Hall. También habrá un Artists’ Alley más amplio y un nuevo auditorio.

El director general de la San Diego Comic-Con Málaga, Fernando Piquer, asegura que el objetivo principal es el de elevar la experiencia del fan, "a cuidar mejor los detalles y a hacer que cada nueva edición sea todavía más memorable que la anterior. Esto es, y seguirá siendo, un evento para fans", alega quien califica este encuentro global "como uno de los grandes puntos de encuentro europeos para fans y profesionales de la cultura pop".