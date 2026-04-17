La reggaetonera malagueña Bea Pelea se inspira en Chopin para perrear llorando

Quien esté al tanto de la escena reggaetonera en nuestro país, la auténtica, conocerá de sobra el nombre de Bea Pelea. La malagueña es una de esas mujeres (La Zowi, Bad Gyal, Ms Nina) que llevan casi una década abriéndose camino en un género caracterizado esencialmente por su machismo. Y en ese movimiento espontánea Bea Constenla (lo de Pelea, dice, es por lo «peleona» que es) se ha caracterizado por sus canciones sentidas pero bailables, que hablan de sexo y sudor, destrozar camas de habitaciones de hotel, pero también de amores hasta la muerte. Es el reggaetón romántico, según su propia definición, del que acaba de entregar su tercer volumen. "En mi mente tú y yo chingando / pero yo no sé hasta cuándo no te volveré a ver", son los versos con los que abre Pelea el álbum y que resumen, de alguna manera, su propuesta: hay deseo, expuesto de manera franca, pero también latidos del corazón y melancolía.

Si es que hay un prototipo de mujer estrella del urban, trap y derivados españoles, Bea Pelea, de 32 años, no responde a él de ninguna manera. Nació en Málaga, hija de una profesora y ensayista salmantina, María Ángeles Sánchez Pérez, y de un músico gallego (Pablo Bicho: algunos le recordarán por su éxito 'Las cosas llegan cuando tienen que llegar'); entre los 5 y los 9 años vivió en México y Guatemala y ahora reside en Barcelona. Descubrió esa música latina en sus años americanos y decidió, gracias a su móvil y un ordenador (al principio prefería grabarse ella misma, en su casa, lejos de grandes estudios, porque es «muy vergonzosa»), hacer la suya, a su manera, que es muy particular: uno de sus músicos favoritos es Chopin, se obsesionó con 'Las penas del joven Werther' y quiere hacer canciones para perrear llorando. Por cierto, en su currículum también aparecen estudios de Psicología, Arte Dramático, Danza Contemporánea y Producción de Espectáculos.

Desde el principio tuvo claro que tenía que montárselo sola: desde la independencia lanzó mixtapes (el primer volumen de 'Reggaeton Romántico' data del 2018) y organizó la influyente fiesta latina La Cangri, en Razzmatazz Clubs, desde donde han explotado nuevos nombres de la escena ("Es muy bonito programar a nuevos artistas y luego ver como explotan y tienen carreras super exitosas como pasó hace tiempo con Juicy Bae o ahora con G La Sosita, que se han convertido en referentes", comenta la malagueña en una reciente entrevista con 'Vogue'.

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'Reggaeton Romántico, Vol.3', que ya está en todas las plataformas, es quizás la versión más ambiciosa, menos underground de Bea Pelea; mantiene el sonido etéreo, esas texturas de sintetizadores tan propias de su sonido, pero las abre a nuevas colaboraciones (cuenta con los feats de Metrika, la citada La Zowi, Beauty Pikete y Kaydy Cain, entre otros) y comparte sus sentimientos sin apenas metáforas: "Dime qué hago ahora si te quiero llamar / dime qué hago ahora que tú no estás / Qué hago sin ti, sin tus besos / que me digas "guapa" al despertar / me hacen falta tus ojos / de esperanza verdemar", reza el estribillo de 'Sin ti', la canción que cierra el álbum.