La San Diego Comic-Con Málaga lanza el jueves la preventa para los asistentes de 2025

La San Diego Comic-Con Málaga anunció tras su primera edición de 2025 que ibra a abrir una venta preferente para premiar a los asistentes al Palacio de Ferias. Este viernes, la organización ha anunciado en un comunicado de prensa que la próxima semana abrirá la preventa exclusiva de entradas para su edición de 2026 para los fans que asistieron al evento en 2025. Las entradas se podrán adquirir manera anticipada a la compra de entradas a partir de las 10.00 horas del jueves 23 de abril en Ticketmaster.

La segunda edición fue presentada el pasado mes de marzo en el recinto del Matadero, donde se anunció el cambio de fecha: del 1 al 4 de octubre. La Comic-Con tendrá más metros cuadrados cubiertos, más superficie para actividades paralelas y unas fechas distintas y "manteniendo el mismo aforo del año 2025", en busca de "consolidándose como una de las grandes citas europeas para los amantes de la cultura pop, el entretenimiento y la industria audiovisual", han confirmado desde la organización.

Mejoras y agradecimiento que los organizadores quieren mostrar a "quienes asistieron en 2025, San Diego Comic-Con Málaga habilitará una ventana de compra anticipada para cuyo acceso será imprescindible tener a mano su Registration ID de 2025 y una cuenta creada en Ticketmaster con el mismo email que utilizaron en San Diego Comic-Con Málaga en 2025.

Arnold Schwrzenegger recibió en 2025 el Premio de Honor de la San Diego Comic-Con Málaga / Jorge Zapata (EFE)

Sobre las entradas que se podrán comprar

"Cada fan podrá comprar dos entradas: una para sí mismo/a y otra para suacompañante". Las entradas estarán disponibles por jornada (jueves 1 de octubre, viernes 2 octubre, sábado 3 de octubre o domingo 4 de octubre a 84,80 € por día, los niños, 37,10 €) y también estará disponible un pack de 4 días.

¿Cómo recuperar el 'Registration ID' de 2025?

La San Diego Comic-Con Málaga ha aclarado en su comunicado que los fans que no recuerden su 'Registration ID' o que deseen modificar su email asociado a su ID "podrán hacerlo". Toda la información para estas consultas estará disponible a partir del lunes (Más información en la Guía de compra de entradas)

Además, desde el lunes, los nuevos fans que estén planificando asistir en 2026 tendrán la posibilidad de crear un nuevo Registration ID. Ese Registration ID 2026 será útil tanto en la preventa exclusiva para los asistentes de 2025 (a partir del 23 de abril a las 10:00h), mientras que en la venta general (aún no hay fecha), sí se deberá contar con un 'Registration ID 2026' para comprar entradas cuando la venta se abra al público general. En cuanto al acompañante de la venta a los asistentes de 2025, podrá se alguien con "un 'Registration ID' del 2025 y también del 2026".

Foto de la cuarta y última jornada de la San Diego Comic-Con de Málaga / Jorge Zapata (EFE)

Una nueva edición más ambiciosa

San Diego Comic-Con Málaga mantendrá su aforo de 90.000 asistentes -22.500 por jornada-, "mientras ampliará de forma significativa sus espacios y contenidos con, entre otros, la incorporación de un pabellón adicional de más de 9.000m2 en su Exhibitor Hall, un Artists’ Alley más amplio y un nuevo auditorio".

Como apuntaba Fernando Piquer, director general de San Diego Comic-Con Málaga, en marzo, en la presentación oficial de la edición 2026:"SDCC Málaga inicia una etapa orientada a elevar la experiencia del fan, a cuidar mejor los detalles y a hacer que cada nueva edición sea todavía más memorable que la anterior. Esto es, y seguirá siendo, un evento para fans".