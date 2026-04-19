Música
Fallece el músico malagueño Víctor Eloy López
El director de orquesta, catedrático del Conservatorio Superior de la capital y asistente de dirección, murió el sábado a los 43 años
Luto en la música clásica malagueña. El director de orquesta Víctor Eloy López falleció el sábado en el Hospital Quirón de la capital a consecuencia de un cáncer. López, que en junio habría cumplido 44 años, fue catedrático de trombón del Conservatorio Superior de Málaga y fundó el conjunto Málaga Brass Band. Como director estaba desarrollando una carrera con mucho futuro, que le había llevado a trabajar como asistente en el Teatro Real de Madrid y asumir la batuta para la propia Filarmónica de Málaga y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
Precisamente el conjunto canario quiso manifestar su tristeza por la pérdida con una nota dirigida a los medios de comunicación. El malagueño fue asistente del director artístico y titular, Karel Mark Chichon, y también dejó huella en áreas especialmente sensibles para el futuro del sector, como la divulgación musical, la programación para públicos jóvenes y el impulso de la Joven Orquesta de Gran Canaria.
En el mismo comunicado se destaca de Víctor Eloy López su sólida preparación musical, además de su carácter generoso y su clara vocación de servicio. El propio Karel Mark Chichon lo define como “un músico único”, dotado de un conocimiento extraordinario y de una dedicación intachable, unas cualidades que, según remarca, fueron una fuente constante de inspiración dentro del trabajo diario. Descanse en paz.
- La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales
- Afectaciones en el tráfico de la AP-7 a partir del domingo por obras
- La hermandad del Rocío presenta la Cruz del Mundo, que portará el Nazareno de los Pasos en su 50 aniversario
- Una mujer intenta comprar unas cacerolas con un billete falso de 500 euros y ahora se enfrenta a más de 10 años de cárcel
- El misterio del solar sin dueño, en el Centro de Málaga
- La sencilla ruta de Málaga que llega a una poza cristaliza con cascadas, arena fina y las mejores vistas: 'Es un paraíso para desconectar y respirar aire limpio