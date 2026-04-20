Alicia Tamariz, Edu Cabello y Ella Ray ganan Escucha Málaga 2026

Alicia Tamariz, Edu Cabello y Ella Ray son los ganadores de la segunda edición de Escucha Málaga. Las tres propuestas, escogidas por un jurado profesional entre más de ciento sesenta candidaturas, actuarán este jueves 23 de abril en la sala Fundación Unicaja María Cristina en un concierto con entrada libre hasta completar aforo, patrocinado por la Fundación Unicaja. Como parte de su premio, cada uno de los ganadores recibirá además un vídeo de calidad profesional que servirá como material de difusión de su proyecto.

El concierto se abrirá a las 19.00 horas con Ella Ray, cantautora de folk y country, nacida y afincada en los paisajes rurales y montañosos de Málaga. Criada en una familia de artistas de circo y músicos del Reino Unido, su música transmite un fuerte sentido de movimiento, libertad y honestidad emocional. Influenciada por artistas como Neil Young, Colter Wall y Sierra Ferrell, sus canciones mantienen una esencia cruda que se siente profundamente personal y de espíritu libre. Ella Ray (guitarra y voz) presentará temas de Wildfire, su álbum debut, escrito y autoproducido íntegramente por ella, acompañada de una banda de cinco músicos entre los que se encuentran su padre, Peter Hillier (contrabajo), y su abuelo, Andy Walker (guitarra acústica), junto a Delanoisse (batería), John Fitzgibbon (violín) y Francis Beard (guitarra eléctrica).

Le seguirá el nuevo proyecto Ventanas de Edu Cabello, saxofonista y compositor malagueño afincado en Barcelona. El Edu Cabello Sextet presenta una suite de piezas originales que entrelaza jazz contemporáneo, hip hop, improvisación libre y poesía hablada. La propuesta nace durante una gira por China, donde el grupo decidió abrir por completo sus improvisaciones, abrazando el riesgo, el error y la escucha radical. En una de esas sesiones surgió algo inesperado: la imagen vívida de una ventana abierta en el espacio sonoro, como una estimulante invitación hacia lo desconocido. Ese espíritu de apertura y riesgo compartido es el que seis músicos traerán al escenario: Edu Cabello (saxo alto, flauta, clarinete bajo, dizi y Ableton Live), Vincent Pérez (trombón y electrónica), Magda Garre (voz, rap cantada y experimental), Eddie Mejía (guitarra), David Muñoz (contrabajo) y Adrià Claramunt (batería).

El cierre del concierto le corresponde a Alicia Tamariz (barcelonesa afincada en Málaga) con 'Entre notas y naipes', un diálogo sensible donde las canciones originales de Alicia, en su estilo de jazz y canción popular, se visten con arreglos de cuerdas para hilvanar Los 7 Velos, la bella filosofía del arte creada por el legendario mago Juan Tamariz, padre de la artista. Su música hace un recorrido que va desde la introspección más íntima a la celebración absoluta, a través de la música y el amor entre generaciones. Alicia Tamariz (piano y voz) estará acompañada por Alba Haro (cello), Juan Pastor (contrabajo) y Hernán Priore (batería).

Iniciativa

Escucha Málaga es una iniciativa patrocinada por la Fundación Unicaja que celebra en 2026 su segunda edición con un resultado que supera todas las expectativas: el número de propuestas recibidas se ha triplicado respecto a la primera convocatoria. Su objetivo es promover y difundir la música original concebida en la provincia. La condición indispensable era que las propuestas llevadas al escenario tendrían que ser creaciones originales de personas vinculadas a la provincia de Málaga por nacimiento, residencia o formación. El resultado refleja la diversidad del tejido musical de la provincia: el 60% de las propuestas procedía de artistas nacidos en Málaga, mientras que el 40% restante eran residentes vinculados a ella.

Un total de 162 agrupaciones musicales o solistas de diferentes géneros fueron evaluados por un jurado de cuatro profesionales: Tete Leal, saxofonista, compositor y fundador del ELCAMM (Centro de Arte y Música Moderna de Málaga); Antonio M. Sánchez, periodista musical y jefe de Prensa del Teatro Cervantes de Málaga; Lara Bello, cantante y compositora internacional que fusiona jazz, flamenco y ritmos árabes, reconocida con el premio a Mejor Artista Española 2010 por WMCE; y Gema Domínguez, responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja. El jurado evaluó a calidad artística de cada propuesta, su ejecución musical y su puesta en escena, así como la proyección profesional de los artistas y su conexión con el público.

De las 162 candidaturas, el jurado seleccionó 12 finalistas: Arturo Serra Quintet, Beatriz González, Jesús Gómez, Mágicos Cabrones del Ruido, Mararía, Mujer Semilla, Plastic Woods, Rodrigo Mendonça & Sonar Ensemble, Wasabi Cru, Alicia Tamariz, Edu Cabello Sextet y Ella Ray. En una segunda fase de votaciones, estos tres últimos fueron escogidos como ganadores.

Alicia Tamariz, Edu Cabello y Ella Ray recibirán como premio 2.000 euros en concepto de caché de su actuación del 23 de abril y un vídeo profesional grabado en dicho concierto en alta calidad de imagen y de audio. En esta segunda edición, los premios se han reforzado: el caché ha aumentado hasta los 2.000 euros y la duración del vídeo entregado es superior a la de la edición anterior. Tras un proceso de posproducción profesional, se entregará a los ganadores un vídeo representativo de su propuesta de entre 10 y 12 minutos de duración. Un material que se convierte en una herramienta de difusión real y de alto valor para los artistas: las propuestas musicales circulan hoy por múltiples canales —redes sociales, televisiones, plataformas— y contar con una producción audiovisual de calidad es clave para concurrir a convocatorias, showcases o conseguir nuevas contrataciones.

La Fundación Unicaja y Carlos Cortés Bustamante, músico impulsor de Escucha Málaga, consolidan con esta segunda edición una iniciativa que ha demostrado responder a una necesidad real del ecosistema musical malagueño. El crecimiento en participación —con el triple de propuestas recibidas respecto al año pasado— confirma que existe un tejido creativo vivo y con ganas de visibilidad, aseguran desde el certamen.