La Fiesta de la Primavera AVOI llevará a niños en tratamiento oncológico al Camino de Santiago

La plaza de toros de La Malagueta acogerá el próximo viernes, 1 de mayo, la II Fiesta de la Primavera que organiza la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), que servirá para recaudar fondos para llevar a niños en tratamiento o seguimiento oncohematológico al Camino de Santiago en 2027.

La jornada musical comenzará a partir de las 13.00 horas, con las actuaciones de Free Soul Band, Sombra Doble, Efecto Doppler, La Despensa, Super 8, Antonino y DJ Toulalan. Además, habrá ludoteca, actividades para la infancia y barra solidaria.

Este lunes se ha presentado el cartel del evento en la la Dputación por parte del vicepresidente de Gestión Económica Administrativa, Manuel Marmolejo, junto al concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos, el presidente de AVOI, Juan Carmona, y el jefe de la UCI del Materno Infantil, José Camacho.

Marmolejo ha destacado la "importante labor" que viene realizando esta asociación desde 1993, y ha concretado que la Diputación colabora con muchas de sus iniciativas solidarias para mejorar la calidad de vida de los niños en tratamiento oncológico y de sus familias. En relación, han apuntado que el de 2027 será el tercer viaje a tierras gallegas de AVOI tras las visitas realizadas en 2019 y 2024, cuando viajaron al Camino de Santiago más de 200 personas, en concreto, unos 70 niños, sus familiares, personal sanitario y voluntariado de AVOI. Asimismo, la asociación financia todo el viaje, y para sufragar parte de los gastos se organiza esta "gran jornada de música y solidaridad".

Cartel de la II Fiesta de la Primavera AVOI / L.O.

Entradas

Las entradas ya están a la venta en 'Málaga Entradas' a un precio de 20 euros, y de diez euros las infantiles, con una bebida incluida. Además, las personas que no puedan asistir y deseen colaborar pueden comprar una entrada de fila cero. Además, el voluntariado de AVOI se encargará de que los menores disfruten de esta fiesta con un servicio de ludoteca con actividades recreativas para niños de entre cuatro y doce años, en horario de 15,00 a 20,00 horas. La barra solidaria abrirá a las 13.00 horas y contará con la colaboración de los Artistas Culinarios de Fuengirola-Mijas, que elaborarán paella y callos a la hora del almuerzo.

Además de la Diputación de Málaga, colaboran con II Fiesta de la Primavera AVOI el Ayuntamiento de Málaga, Fundación 'la Caixa', Mi Cochón, Ejaso, Boca Llena, La Mafia, Siete Cabezas, Apartamentos Alcazaba, Best Garden, Fundación Antonio Rodríguez, Promusi, Empresa Constructora T. Arjona, EnPie, Centro Gutenberg, Asesoría Muñoz Zurita, Brace, Cuatrocento, Servi Event, Eleclim, Revisur Extintores, Buen Provecho y Artistas Culinarios. El cartel ha sido creado por el ilustrador y humorista gráfico Pachi Idígoras.

Tal y como ha apostillado el Consistorio malacitano en una nota, el Ayuntamiento trabaja "de forma continuada" en este ámbito a través de la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer, de la que forma parte junto a AVOI y otras organizaciones como Fundación Cudeca, Fundación Andrés Olivares, Fundación Infantil Ronald McDonald, Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec), Fundación Cesare Scariolo, Asociación para la Atención a las Mujeres Mastectomizadas u Operadas de Cáncer de Mama (Asamma) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).