El Teatro Cánovas homenajea al coreógrafo Fernando Hurtado por el 25 aniversario de su compañía

El Teatro Cánovas de Málaga acoge esta semana dos nuevas funciones incluidas en el ciclo Z Navegantes, dedicado a la creación escénica contemporánea para público joven y familiar. En esta ocasión, el martes y el miércoles, Factoría Teatro pondrá sobre las tablas su obra 'Rinconete y Cortadillo'. Además, el jueves 23 a las 20,00 horas tendrá lugar la segunda sesión del proyecto Oigovisiones, dedicada a Pauline Oliveros.

Por último, el viernes y el sábado, a las 20.00 horas, la compañía Fernando Hurtado recala con 'Tributo. 25 aniversario de la Cía. de Danza Fernando Hurtado'. Con motivo del 25 aniversario de la compañía, el Cánovas acoge una programación especial que rinde homenaje a una trayectoria marcada por la innovación, el compromiso social y la constante evolución artística.

La propuesta se plantea como un recorrido escénico a través de extractos de piezas emblemáticas creadas desde la fundación de la compañía hasta la actualidad. El espectáculo se articula como un collage coreográfico y emocional que reúne fragmentos de diferentes montajes, permitiendo al público experimentar la evolución estética y temática del colectivo a lo largo de su historia. A través de este recorrido, la compañía Fernando Hurtado revisita sus principales hitos creativos y pone en valor su identidad artística, basada en la investigación del movimiento y el diálogo con otras disciplinas escénicas. Fundada en el año 2000, la Compañía de Danza Fernando Hurtado nace con el objetivo de crear espectáculos centrados en el cuerpo en acción, así como desarrollar una intensa labor pedagógica mediante cursos, talleres y actividades dirigidas a públicos nacionales e internacionales.

Su línea de trabajo apuesta por generar proyectos que despierten emociones, acerquen la danza a todos los públicos y fomenten una relación directa con la audiencia, ha indicado la Junta en un comunicado. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha defendido la fusión de la danza con otras artes escénicas y la creación de experiencias accesibles que inviten al espectador a redescubrir el movimiento como algo natural. Este enfoque, junto a su espíritu de equipo y la atención al trabajo conjunto entre intérpretes y equipo técnico, ha consolidado su identidad artística durante más de dos décadas de actividad continuada.

Oigovisiones

Por otro lado, el Cánovas, en colaboración con la asociación malagueña Oigovisiones, organiza la segunda edición del ciclo 'Fuera de fase/Sesiones de escucha', que se desarrollará durante los meses de abril y mayo. La segunda sesión tendrá lugar el jueves 23 de abril a las 20,00 horas, dedicada a Pauline Oliveros. La Escucha profunda, e incluirá la proyección del documental 'Deep Listening: The Story of Pauline Oliveros' a las 21,00 horas. El ciclo se clausurará el 23 de mayo con Live Sessions + Acciones paralelas.

Considerada una figura clave de la composición electrónica y la improvisación libre de las últimas seis décadas, Pauline Oliveros desarrolló una influyente filosofía centrada en la percepción sensorial y la escucha consciente. Fundadora del San Francisco Tape Music Center junto a Ramón Sender y Morton Subotnick, su trabajo dialoga con el de referentes de la vanguardia estadounidense de posguerra como La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich o John Cage. Oliveros impulsó prácticas como las Sonic Meditations y acuñó en 1988 el concepto Deep Listening, fruto de sus exploraciones sobre la diferencia entre oír y escuchar, integrando meditación, tecnología y creación sonora.

Una vez concluida la sesión de escucha, dará comienzo la proyección del documental Deep Listening: The Story of Pauline Oliveros. La cinta recorre la trayectoria de la compositora, acordeonista, profesora e innovadora tecnológica, pionera de la música electrónica y una de las pocas mujeres entre los compositores estadounidenses más destacados de la posguerra. La película pone en valor su legado artístico y pedagógico, así como su influencia en el desarrollo de nuevas herramientas y formas de creación musical accesibles para músicos y no músicos. El ciclo 'Fuera de fase/Sesiones de escucha' incorpora además un marcado componente pedagógico orientado a poner en valor el acto de escuchar como experiencia compartida. A través de conciertos, sesiones comentadas y actividades paralelas, la iniciativa promueve la escucha consciente y el acercamiento del público a nuevas formas de percepción sonora.

'Rinconete y Cortadillo', una propuesta para el público escolar y familiar

Los días 21 a las 12.00 horas y 22 de abril a las 10.00 y a las 12.00 horas, el Cánovas acoge tres nuevas funciones incluidas en el ciclo Z Navegantes, dedicado a la creación escénica contemporánea para público joven y familiar y que, por primera vez, permite que el público escolar comparta el patio de butacas con el público general. Se trata de 'Rinconete y Cortadillo', de la compañía Factoría Teatro.

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